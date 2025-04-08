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美議員：民眾看見儲蓄著火了

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國財政部長貝森特六日接受國家廣播公司專訪時，駁斥美國即將陷入經濟衰退、美國人擔憂退休金因股市重挫賠光的說法，表示即將退休的美國人不會在意股市「日常波動」。美國總統川普則在社群媒體貼文說，他發動的經濟革命「不會很輕鬆」。

上周美股大幅下挫，美國輿論指瀕臨退休的美國人退休儲蓄大失血，會很不甘心；貝森特表示這麼講是「敘事錯誤」；他說，快退休的人長年來投資於儲蓄帳戶，「我想他們不會在意股市日常波動」；他表示，事實上大多數國人沒把一切押寶在股市，都有長遠眼光，股市被視為良好投資標原因在它乃長期投資。假如每天、每周都在看，會覺得風險很大，但長期而言，投資股市很好。

民主黨聯邦參議員謝安達隨後在節目中砲轟川普在民眾的退休儲蓄上放火後跑離白宮、回到佛州海湖莊園打高爾夫。謝安達說，川普在摧毀國家經濟，人們已瞧見自己的退休儲蓄「著火」，剛退休、瀕臨退休的人對目前事態非常驚恐。

貝森特另表示，股市向來低估川普，誰曉得股市一天、一周會怎麼反映？政府著眼的是打造出經濟長期繁榮的基本面，他抨擊是前任拜登政府讓美國邁上財政大災難之路。

股市大跌後，川普為關稅計畫辯護，敦促消費者、投資人要「堅定決心」。他在社群平台貼文說，「我們要以前所未有的方式，把就業機會及生意帶回國家。目前已有超過五兆美元投資，還會快速增加。現在是經濟革命，我們會勝出，我們要堅定決心，事情沒那麼容易，但歷史將銘記最後成果。」

川普 關稅

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