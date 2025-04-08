美國投資大咖 反對川普高關稅

美國多位知名投資人紛紛表態反對美國總統川普向全球祭出關稅的做法。避險基金大亨艾克曼說，大規模關稅是「錯誤」決策；億萬富豪朱肯米勒則反對美國課徵高於百分之十的關稅。

艾克曼是堅定的川普支持者，但他六日晚間呼籲川普暫緩實施對等關稅九十天。他說，如果再不收手，世界恐怕即將面臨「經濟核寒冬」，並強調提出暫緩實施關稅建議，並非為了自身投資組合利益。

艾克曼在Ｘ平台發文說：「我堅決認為，四月九日針對全世界、且遠高於各國對美課稅水準的大規模關稅，是錯誤的決定。」主張暫緩實施關稅好讓自己有時間「謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境」，否則「企業投資將停滯、消費者將緊縮支出，我們與全球其他國家信譽也將遭到重創，需要數年甚至數十年才能修復」。最後他寫下「希望大家保持冷靜」。

華爾街日報報導，當日稍晚艾克曼又發文寫道：「我非常尊重總統川普及他迄今的成就，但我並不認為他是絕對正確的，這也是為什麼我要大聲明確表示：我強烈認為，在四月九日對全世界啟動對等關稅，而且稅率遠高於美國被課徵的幅度，是個錯誤。」

美國對全球貿易夥伴課徵百分之十基準關稅已於本月五日生效，並自九日起對多國額外調高稅率。

艾克曼批評，市場崩跌之際還要談判協議，根本無助於強化川普的談判籌碼，「誰給總統這種建議，應該立刻被開除。」他還說「我們將趁勢買進優秀企業股票，價格大幅折讓，有利於我們和投資人長期受益。」

億萬投資人朱肯米勒也罕見在社群平台Ｘ發文說，他反對美國課徵超過百分之十關稅的立場。

朱肯米勒很少在Ｘ發文，這一次可謂他對川普推動的全面關稅計畫劃清界線。今年初，他曾在ＣＮＢＣ上說：「只要我們維持在百分之十範圍內，我認為關稅帶來的風險被誇大了，跟潛在回報相比，高關稅只是兩害相權取其輕。」他形容關稅應該視為「一種消費稅，由外國人負擔一部分」。

DoubleLine Capital執行長岡拉克在Ｘ發文表示，除非風險資產的跌勢大幅擴大，否則短期內看不到聯準會降息的可能。