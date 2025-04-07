川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

針對中國大陸開徵34%的報復性關稅，美國總統川普7日表示，如果中國大陸不在8日撤回報復性關稅，美國將在9日回敬加徵50％的關稅。

川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國大陸在6日宣布向美國徵收34%的報復性關稅；川普說，這是中國大陸向美國徵收高關稅、設下非關稅壁壘、非法補助企業和長期操弄匯率之外，再度向美國徵收的關稅。

川普表示，他日前已提出警告，若有國家向美國徵收報復性關稅，將被立即回敬更高的關稅，但中國大陸忽略他的警告。

川普說，如果中國大陸不在8日撤回34%的報復性關稅，美國將在9日加徵50%的關稅，且所有中國大陸要求與美國的會面都將取消。

川普並表示，美國會與所有要求會面的國家，立即展開談判。