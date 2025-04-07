歐盟恐15日祭反制關稅 范德賴恩拋美歐工業產品零關稅

網媒Politico歐洲版報導，歐盟執委員會主席范德賴恩7日說，歐盟已向美國提出一項就工業產品的「相互零關稅」計畫，希望避免以牙還牙的貿易戰。

歐盟國家預計在未來幾天試圖統一立場，反擊美國總統川普宣布的關稅，可能對價值達280億美元（約新台幣9273億元）美國進口商品採取首批反制措施。路透報導，首批反制關稅將在9日表決，有望獲得批准；這些關稅預計分兩階段生效，小部分15日實施，其餘一個月後實行。

范德賴恩則在與挪威總理斯托爾共同出席的記者會說，「我們已提議對工業產品相互零關稅，就像我們與其他許多貿易夥伴成功達成的一樣。因為歐洲一向願意達成很好的交易。所以我們會繼續對此協商」。

中央社引述路透報導，歐盟已面臨美國對鋼鋁和汽車課徵25%關稅，川普2日又宣布9日起要對歐盟幾乎所有其他商品徵收20%對等關稅。

負責協調歐盟貿易政策的歐盟執委會7日將向成員國提出一份美國產品清單，以對美國商品徵收額外關稅；這是針對川普的鋼鋁關稅而非對等關稅。