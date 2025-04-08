陸專家喊組「零關稅同盟」 形成對美包圍態勢

經濟日報／ 記者潘維庭／綜合報導
中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝表示，可以對東南亞、歐盟、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」。 （中新社）
中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝表示，可以對東南亞、歐盟、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」。 （中新社）

美國關稅風暴引發全球股市震盪，陸媒訪問專家看法認為，世界貿易體系將重構。中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

銀柿財經報導，劉煜輝表示，與2018年時相較，目前的美國遠比那時脆弱，面臨股市高估值、高通膨、高利息等一系列問題，大陸則是在2016年就啟動金融去槓桿，進行供給側結構性改革，「該爆的雷早爆了，今天中國的供應鏈遠比那時候強大」。

劉煜輝認為，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，可以率先對東南亞、歐盟、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

北大國家發展研究院教授姚洋則稱，大陸政府工具箱裡有足夠工具使用，如財政方面，地方政府的專項債還有很大發揮空間，今年地方政府的專項債是人民幣4.4兆元，可再增加人民幣2兆元甚至3兆元，只要政策得當，並不需要特別擔心川普的關稅，會對中國今年的經濟增長產生非常大的負面衝擊。

姚洋提到，川普的關稅政策，將使美國物價上漲，老百姓感受會非常強烈。「如果到了明年中期選舉的時候，物價還在上漲，共和黨的選情會受到影響。」

東南大學、武漢大學教授華生認為，根據川普喜歡「極限施壓，再談判妥協」的特點，估計多數談判會以互讓妥協告終。但在這種全球貿易秩序的重構過程中，無論是逆差還是順差的大國，都會面臨嚴峻考驗和挑戰，「對於中國而言，最根本是做好自己的事情。」

北京清華大學五道口金融學院講席教授鞠建東表示，接下來，中美兩國將直接競爭，互相拉朋友圈，美國已經進入到下一個階段，開始與各國談判。談判的目的，一方面是建一個「圍堵中國的60%的關稅牆」，另一方面，在以美國為主的朋友圈，復興美國主導的製造業，中國須快速行動，建設中國的朋友圈，打破美國的包圍。

所以，下一步中美兩國在全球貿易體系的競爭，就是「包圍」與「反包圍」的競爭。

川普 關稅

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