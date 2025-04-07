川普與石破茂通話 嗆聲日本人都不買美國車
美國總統川普7日表示，他已與日本首相石破茂通話，美日雙方有望在嚴苛但公平的基礎上，就對等關稅措施進行談判。
川普在自家社群平台Truth Social表示，石破茂將派出頂尖的協商團隊，「他們（日本）在貿易上對美國非常不公平。他們不買我們的汽車，但我們卻進口了他們數百萬輛車。農業也是一樣，還有很多其他『東西』。這一切都必須改變，尤其是對中國這方面！！！」
石破茂7日說，他已同意與川普繼續進行關稅協商，但也呼籲川普撤回關稅計畫，因為高關稅會阻礙外資投資美國。
在與川普通話後，石破茂對記者表示：「我表達了我的強烈擔憂，也就是關稅措施可能削減日本企業的投資能力。」「我方將強力敦促美國重新評估其關稅措施。」
石破茂也說，他有信心日本能度過這種近似國難的局面。
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