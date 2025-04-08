越南喊零關稅 美仍不滿意
在川普政府宣布對幾乎所有出口至美國的國家實施一系列關稅後，越南成為受影響國之一，並被課徵46%的關稅。越南隨即以「零關稅」為基礎進行談判，但川普政府並不滿意，川普貿易顧問納瓦羅6日直言，越南的提議還不夠。
越共中央總書記蘇林向川普提議，將對美進口貨品取消所有關稅，以換取美國不要對越南貨品徵收任何額外關稅，並要求將關稅措施實施日期從4月9日延後至少45天。但川普的貿易顧問納瓦羅6日在福斯新聞的「周日早晨談未來」節目上表示，越南的提議還不夠。
納瓦羅說，「如果只是降低我們的關稅，並且他們對我們的關稅降至零，我們仍然會對越南出現大約1,200億美元的貿易逆差。問題在於他們所有的非關稅作弊行為。」他說，這包括出口補貼以及中國出口洗產地來避稅。納瓦羅說，「非關稅欺騙」還包括出口補貼及「阻擋我國農產品、阻擋我國汽車出口到日本的假標準」等。
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