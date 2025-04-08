應對川普高關稅…各國動起來 因應辦法一次看

針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，各國忙著應對。日本首相、義大利總理均表示有意赴美直接與川普談論關稅議題；印度、馬來西亞等國均站在不會予以報復、聚焦談判的立場；泰國、南韓政府則祭出措施，試圖穩定國內市場。

日本

川普表示，已與日本首相石破茂通了電話，「他會派團隊來協商」。石破茂同日也說，將儘快前往美國，向川普提出一項涵蓋範圍廣泛的協議，盼能化解關稅爭端。

石破7日在國會表示，他會先和川普通話，強力敦促美方撤回準備對日本進口貨品課徵的24%關稅。他說：「我們必須讓對方明白，我國並未有任何不公平作為。」日本決策官員表示，不排除任何因應選項，但目前尚未明確跡象顯示東京是否會採取報復措施。

南韓

韓國金融委員會（FSC）7日表示，南韓政府將準備多達100兆韓元（681.2億美元）的緊急融通資金，並提出穩定市場的措施，協助受關稅衝擊的企業。

這筆緊急融通資金當中的40兆韓元，將用來確保債券市場的穩定，另約60兆韓元將用於專案融資（PF）和營建相關部門。

泰國

泰國證交所7日表示，將在4月8日至11日期間，禁止做空泰股SET指數、另類投資市場（MAI）和泰國期貨交易所（TFEX）的所有股票，造市商的股票除外。這段時間股價的漲跌停幅度限制，將由30%縮小至15%。

泰國證交所表示，此舉是為緩解潛在的波動性，讓投資人有機會評估自身對關稅的因應之道。泰股7日因假期休市一日。

義大利

義大利媒體透露，義大利總理梅洛尼擬於16日赴華府會晤川普，目標零關稅或減半為10%。梅洛尼向歐盟喊話，籲重新檢討環境政策「綠色新政」施加的限制。

美國副總統范斯規劃19日訪問羅馬，原本這被認為是美義協商關稅的重要管道，但義大利晚郵報（Corriere della Sera）透露，梅洛尼在此之前將先赴華府會晤川普，駐美使館已收到相關行程安排的通知。

印度

印度政府表示不會對美國對等關稅採取報復行動，而是將重點放在和川普政府進行談判，以達成降低關稅的雙邊貿易協議。

彭博引述知情人士報導，印度政府也正接觸出口商，以評估關稅可能產生的影響，以及可以為企業提供的支持。

馬來西亞

馬來西亞並不考慮實施關稅報復。總理安華周日透過臉書表示，馬來西亞身為東協輪值主席國，將主導東南亞國家「提出一致區域性立場，維持開放且有韌性的供應鏈，並確保東協的集體聲音能清楚且堅定地在國際舞台上被聽見」。

安華在其他則貼文中表示，他已和越南總理范明政通話，討論區域集體因應方式，他也和來訪的印尼總統普拉博沃會談。

英國

英國首相施凱爾表示，他將在本周宣布支持英國經濟和企業的措施。他投書周日電訊報（Telegraph）說：「本周，政府將盡一切必要手段來提升國內競爭力，並動用產業政策來協助英國企業免遭風暴。」

電訊報另引述消息報導，最快本周公布的措施可能包括緊急監管改革，減少繁複作業，並針對陷入困境的產業提供減稅優惠。報導說，英國政府也計劃提前宣布放寬電動車目標，以減輕汽車業邁向淨零的負擔。