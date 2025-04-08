應對川普高關稅…各國動起來 因應辦法一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，各國忙著應對。（路透）
針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，各國忙著應對。（路透）

針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，各國忙著應對。日本首相、義大利總理均表示有意赴美直接與川普談論關稅議題；印度、馬來西亞等國均站在不會予以報復、聚焦談判的立場；泰國、南韓政府則祭出措施，試圖穩定國內市場。

日本

川普表示，已與日本首相石破茂通了電話，「他會派團隊來協商」。石破茂同日也說，將儘快前往美國，向川普提出一項涵蓋範圍廣泛的協議，盼能化解關稅爭端。

石破7日在國會表示，他會先和川普通話，強力敦促美方撤回準備對日本進口貨品課徵的24%關稅。他說：「我們必須讓對方明白，我國並未有任何不公平作為。」日本決策官員表示，不排除任何因應選項，但目前尚未明確跡象顯示東京是否會採取報復措施。

南韓

韓國金融委員會（FSC）7日表示，南韓政府將準備多達100兆韓元（681.2億美元）的緊急融通資金，並提出穩定市場的措施，協助受關稅衝擊的企業。

這筆緊急融通資金當中的40兆韓元，將用來確保債券市場的穩定，另約60兆韓元將用於專案融資（PF）和營建相關部門。

泰國

泰國證交所7日表示，將在4月8日至11日期間，禁止做空泰股SET指數、另類投資市場（MAI）和泰國期貨交易所（TFEX）的所有股票，造市商的股票除外。這段時間股價的漲跌停幅度限制，將由30%縮小至15%。

泰國證交所表示，此舉是為緩解潛在的波動性，讓投資人有機會評估自身對關稅的因應之道。泰股7日因假期休市一日。

義大利

義大利媒體透露，義大利總理梅洛尼擬於16日赴華府會晤川普，目標零關稅或減半為10%。梅洛尼向歐盟喊話，籲重新檢討環境政策「綠色新政」施加的限制。

美國副總統范斯規劃19日訪問羅馬，原本這被認為是美義協商關稅的重要管道，但義大利晚郵報（Corriere della Sera）透露，梅洛尼在此之前將先赴華府會晤川普，駐美使館已收到相關行程安排的通知。

印度

印度政府表示不會對美國對等關稅採取報復行動，而是將重點放在和川普政府進行談判，以達成降低關稅的雙邊貿易協議。

彭博引述知情人士報導，印度政府也正接觸出口商，以評估關稅可能產生的影響，以及可以為企業提供的支持。

馬來西亞

馬來西亞並不考慮實施關稅報復。總理安華周日透過臉書表示，馬來西亞身為東協輪值主席國，將主導東南亞國家「提出一致區域性立場，維持開放且有韌性的供應鏈，並確保東協的集體聲音能清楚且堅定地在國際舞台上被聽見」。

安華在其他則貼文中表示，他已和越南總理范明政通話，討論區域集體因應方式，他也和來訪的印尼總統普拉博沃會談。

英國

英國首相施凱爾表示，他將在本周宣布支持英國經濟和企業的措施。他投書周日電訊報（Telegraph）說：「本周，政府將盡一切必要手段來提升國內競爭力，並動用產業政策來協助英國企業免遭風暴。」

電訊報另引述消息報導，最快本周公布的措施可能包括緊急監管改革，減少繁複作業，並針對陷入困境的產業提供減稅優惠。報導說，英國政府也計劃提前宣布放寬電動車目標，以減輕汽車業邁向淨零的負擔。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅大刀釀股災 美股熔斷機制如何運作？一文帶你了解

川普關稅恐改變醫療行為 醫界憂心：小病忍耐 不再就醫

想讓中產階級再次偉大！專家揭川普「關稅終極目標」 推測將持續實施

TikTok在美出售期限再延75天 北京：依大陸法律處理相關問題

相關新聞

若陸不撤銷對美報復關稅…川普擬對陸再增關稅 中止雙方會談

美國總統川普七日在社群媒體發文說，中國大陸若不在八日前撤銷對美國課徵的百分之卅四報復關稅，美國將對大陸額外加徵百分之五十...

逾50國與美談關稅 越印馬表態不報復

美國財政部長貝森特六日表示，已有五十多國接觸白宮，希望針對解除關稅展開協商。川普上周宣布開徵對等關稅措施後，越南、印度、...

納瓦羅：別想降關稅就完事 「非關稅欺騙」才是關鍵

美國將對越南課徵百分之四十六對等關稅，越共總書記蘇林喊出「對美零關稅」，建議美方對越南課相似稅率。美國總統川普的貿易與製...

美國投資大咖 反對川普高關稅

美國多位知名投資人紛紛表態反對美國總統川普向全球祭出關稅的做法。避險基金大亨艾克曼說，大規模關稅是「錯誤」決策；億萬富豪...

川普警告大陸撤回報復性關稅 否則將加徵50%關稅

美國總統川普7日警告，中國大陸若不在8日前收回34%的關稅，所有可能舉行的相關貿易談判都將終止，美國自9日起將對大陸進口...

引爆股災 川普說詞強硬「治病就得吃藥」

美國總統川普6日表示，他並非刻意引發股市拋售潮，但「有時要治病就得吃藥」，若要和受關稅影響的國家達成關稅協議，前提必須是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。