加稅…美國財經官員口徑一致 力挺川普

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

白宮經濟團隊口徑一致，力挺川普。美國財政部長貝森特6日談股災，認為這是經濟調整過程，他還說，目前已經有50多國接觸白宮，表達有意進行貿易談判。

商務部長盧特尼克強調，川普不會推遲關稅政策，「絕對會持續實施數天甚至數周」。

川普政府主要財經官員6日在美國媒體說明新關稅政策，從商務部長、財政部長到國家經濟會議主席均口徑一致明示，強調4月9日將生效的高關稅不會延期，並說市場總是低估川普。

盧特尼克在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation ）節目表示：「關稅將上路，不是開玩笑。」

貝森特在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目說：「我們將向前推進，經過20、30、40、50年（外國）的不當行為，無法短時間清理戰局。」

哈塞特接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時說：「這不是讓市場崩潰的策略，這是為美國人創造黃金年代。」

相對於川普政府關稅派幕僚的鷹派陣線，美國學術、輿論界經濟學者與評論員多認為，關稅無益美國及全球經濟，美國社會恐將面臨停滯性通膨，經濟衰退風險大幅提高。

美聯社分析，調高之後的關稅9日開始徵收，象徵看不到清楚終點的經濟不確定時代儼然降臨。

川普 關稅

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