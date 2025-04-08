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引爆股災 川普說詞強硬「治病就得吃藥」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普6日表示，他並非刻意引發股市拋售潮，但「有時要治病就得吃藥」，若要和受關稅影響的國家達成關稅協議，前提必須是消除美國的貿易逆差，這番話顯示出他沒有要收回關稅措施的跡象。

川普周末在佛州打完高爾夫後，搭乘空軍一號返回華府。他在專機上向記者表示，「我也不希望讓什麼下跌，但有時要治病就得吃藥。」

美股周一早盤繼續大跌，顯示市場對關稅引發的動盪日益憂心。

川普說，貿易夥伴們正陸續「來到桌前」並「希望談一談」。他說：「但除非他們每年支付我們很大一筆錢，否則就沒有討論的餘地。」

他重申關稅的目的是要完全消除美國的雙邊貿易逆差。對以消費和便宜貨品帶動經濟的全球最大經濟體而言，這是一個艱鉅的任務。

他說：「他們都急著想達成協議，但我告訴他們：我們不會再對你們的國家有貿易逆差。對我來說，逆差就是損失。我們要有順差，最差也要打平。」

從這談話來看，川普和他的經濟團隊在面對市場大幅拋售、引發衰退擔憂之際，仍持續釋出強硬的立場。

川普說：「我們一定要解決貿易逆差問題，尤其是對中國的逆差。」他表示，不會達成任何協議，除非能壓低美國對中國大陸貨品貿易逆差，「我希望這問題解決。」

當被問到關稅是否會影響今年下半年的返校採購季時，川普說：「我不認為通膨會是什麼大問題。」他說：「我們才不要為了買中國的鉛筆，甘願損失1兆美元。」

川普最初的全面性10%關稅已於上周六生效，對中國大陸在內多國額外加徵的更高關稅也將於本周開始實施。他也暗示還會針對特定產業加徵額外關稅，這些產業並未納入本月公布的對等報復關稅之中。

川普說：「現在中國遭受重創，因為所有人都知道我們是對的。」

他也將矛頭指向歐洲，甚至表示，不只要在貿易上追求對等，還要求賠償。

他說：「我們對歐洲加徵了高額關稅。他們現在想來談，但除非他們每年支付我們很多錢，補償不只現在的，還包括過去的損失，否則沒什麼好談的。」

另外，金融市場動盪，美元融資需求在周一飆高，2年期美國隔夜指數交換合約和現貨美債殖利率利差已經縮小至去年11月來最低。

川普 關稅

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