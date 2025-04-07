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川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

川普關稅大刀釀股災 美股熔斷機制如何運作？一文帶你了解

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
市場激烈波動時，股市會暫停交易，讓眾人能冷靜片刻，避免市場崩盤。歐新社
市場激烈波動時，股市會暫停交易，讓眾人能冷靜片刻，避免市場崩盤。歐新社

市場激烈波動時，股市會暫停交易，讓眾人能冷靜片刻，避免市場崩盤，一如2020年3月新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發，導致全球股市重摔之際。如今川普關稅使股災再現，來看看美股熔斷如何運作。

CNBC報導，要是標普500指數在美股交易時間（美東時間早上9點半-下午4點），挫跌達一定幅度，會觸發「熔斷」，這時紐約證交所會暫停所有交易。

熔斷可分3級：第1級是標普500在盤中下跌7％，第2級是標普500盤中重挫13％。第1、2級熔斷，若發生在美東時間下午3點25分前，交易將暫停15分鐘；若是在3點25分後發生，交易將繼續，除非觸發第3級熔斷。

第3級是標普500在盤中急殺20％，紐約證交所將暫停整日交易。

上周五（4日）標普500收在5,074.08點，意味周一（7日）標普若跌至4,718.89點，將觸發1級熔斷；若跌至4,414.45點，引發2級熔斷；若摔至4,059.26點，將出現3級熔斷。

川普 美股 關稅

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