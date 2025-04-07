美股早盤／道瓊跌1700點一度「戲劇性反彈」 傳2消息致多空拉鋸

美國總統川普對等關稅上路，造成全球股市劇烈賣壓，美股7日早盤延續前兩個交易日，三大指數續跌，探52周來新低點。道瓊工業指數一度跌1,700點，在上演戲劇性反彈後又不支倒地，再度翻黑。

有兩個消息可能是導致早盤一度反彈的原因，一個是白宮經濟顧問Kevin Hassett在接受訪問時說，川普考慮暫緩實施除中國以外所有國家的關稅。但白宮馬上發布聲明說，這是假消息。另一個說法是聯準會（Fed）7日舉行閉門會議，雖然沒有說會調整聯邦基金利率，卻讓部分人臆測降息的可能性。

道指再度翻黑後，早盤跌649點或1.7%，標普挫1.1%，那指跌0.8%，費半漲0.4%，台積ADR跌2.8%。

加密貨幣市場7日大幅下挫，比特幣一度跌破7.5萬美元的關鍵支撐價位，重挫至74,425美元低點，較6日晚間下跌10%。國際油價7日也連續第三天重挫，摔至四年低點；美國原油期貨更一度失守每桶60美元大關。

而由於川普關稅措施引發衰退疑慮，市場如今預估聯準會（Fed）今年將再降息五次。市場也日益預期Fed將祭出緊急降息舉措。高盛甚至預期若出現衰退情節，恐降息8碼。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）7日竄升至50以上，來到向來只在熊市期間才有的水準。