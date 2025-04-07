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「全世界都在和美國對話」 川普曝已和石破茂通話：日本在貿易上對美態度惡劣

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）和日本首相石破茂（左）2月7日在白宮東廳舉行聯合記者會。法新社
美國總統川普（右）和日本首相石破茂（左）2月7日在白宮東廳舉行聯合記者會。法新社

川普7日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他已和日本首相石破茂通話，還說世界各國都在與美國對話。路透報導，石破7日表示他在電話中對川普說，美國關稅政策令人極為失望，並敦促川普重新考慮。

川普貼文說，正與世界各國對話，並稱正在制定嚴格但公平的規範。他表示，已在美國時間7日上午和日本首相石破茂通話，日本正派遣一支頂尖團隊以進行協商。

川普還寫道，日本在貿易上對美國態度非常惡劣，日本不買美國的車，但美國買了日本數百萬輛汽車；農業和許多其他「東西」也是如此。他還說，這必須改變，特別是美國和中國之間。

川普 日本 石破茂 美國 關稅

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