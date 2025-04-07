關稅衝擊劇烈 大多頭分析師狠砍特斯拉、蘋果目標價

川普關稅威脅下，連長期看好特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）的多頭分析師，都劇烈下調兩家公司目標價，特斯拉目標價遭砍逾四成、蘋果也被砍兩成。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）6日將特斯拉的目標價，從550美元下調43％至315美元，原因是關稅及執行長馬斯克（Elon Musk）在美國川普政府內擔任削減開支的要角，引發爭議。

特斯拉第1季的交車量劇減，上周門市又經歷大規模示威。該公司股價3、4日合計下跌約15％，今年已跌逾40％。

艾夫斯過去4年都將特斯拉股票評為買進，他說：「這種情況無法持續，特斯拉品牌成了政治象徵，遭受折磨」，他們仍長期看好特斯拉，但不可否認現在是馬斯克扭轉局面的重要時刻，否則更黑暗的日子還在後頭。

艾夫斯表示，川普政府上周宣布的高額關稅，將傷害特斯拉在中國大陸的銷售，加上對馬斯克的政治反彈，預估特斯拉會因此損失至少10％的未來全球客戶基礎，而這只是保守估計。

此外，艾夫斯也把蘋果目標價，從325美元下修20％到250美元。他說：「由於90％的iPhone在中國製造，川普關稅對蘋果來說，簡直是場災難。這不是暫時因素，中國的54％關稅與台灣的32％關稅，將重創蘋果成本及需求」。

艾夫斯表示，要蘋果把iPhone生產從亞洲大量轉移到美國，並不實際。他們估計，要把10%供應鏈從亞洲移回美國，就須投入300億美元、花3年時間，過程中還有會重大干擾。儘管如此，艾夫斯對於蘋果依舊長期看好。