川普關稅風暴美股開低 道瓊、標普挫逾3%那指跌幅4%
隨著投資人憂心美國總統川普全面性關稅政策帶來的衝擊，尋求投資債券避險，華爾街股市3大指數今天大幅開低，道瓊開盤跌逾3%，標普指數開盤挫逾3%，預料將遁入熊市。
美東時間上午9時31分，道瓊工業指數重挫1212.98點，跌幅深達3.17%，來到37101.88點。
標準普爾500指數挫跌181.37點，跌幅達3.57%，來到4892.71點。
那斯達克綜合指數則是重挫623.23點，跌幅深達4.00%，來到14964.56點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言