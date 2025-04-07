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美股連續第三天暴跌！道瓊開盤重摔1200點 台積電ADR跌6%

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美股連續第三天暴跌！道瓊開盤重摔1200點、台積電ADR挫6%

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美國CNBC新聞報導，美國總統川普對於關稅政策態度強硬，美股在美東時間7日上午9時30分開盤，迎來連續第三天大跌，道瓊指數一開盤就暴跌1200點，跌幅為3.2%。

此外，標普500指數下跌3.5%。CNBC指出，如果標普500指數以此收盤，那麼和其在2月創下的收盤記錄高點相比，跌幅將達到20%，已經是華爾街所稱的熊市。那斯達克綜合指數下跌3.7%，進一步落入熊市區域。

【中央社／台北7日電】

美國總統川普對等關稅風暴來襲，台股今天暴跌2065點，創史上最大跌點、跌幅，但跌勢未見趨緩，台指期夜盤一度重挫1601點，之後跌幅雖收斂震盪，晚間仍大跌1330點左右，台積電期貨夜盤一度跌停至764點，晚間跌幅仍達9.6%。美股晚間開盤持續重挫。

川普對等關稅風暴持續襲擊，美股道瓊期晚間最低重挫超過千點，美股晚間開盤，道瓊指數仍重挫超過1200點，跌幅超過3%；科技股為主的那斯達克指數大跌超過600點，跌幅近4%；費城半導體指數大跌超過170點，跌幅逾4.7%。台積電美國存託憑證（ADR）仍重挫逾6%。

台指期夜盤大跌、台積電期貨夜盤仍重挫，市場關注明天台股開盤後動向，台灣證券交易所今天晚間統計，跌停上市證券有936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施。

國安基金今天傍晚表示，不排除召開臨時委員會，針對國內外政經情勢及相關因應對策進行討論，以維護投資人信心及台灣資本市場穩定。

川普 指數 美國 關稅

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