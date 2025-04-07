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陸回敬34%關稅！川普怒轟「利用美國數十年早賺夠」 點名拜登要負責
美國總統川普7日在自家社群媒體「真實社群」發文說，儘管中國大陸剛宣布對美國加徵34%關稅，油價、利率、食物價格都下降，「沒有通貨膨脹」，美國每周還正從傷害美國的國家收取數十億美元關稅。川普並將美國過去遭占便宜歸咎於美國前任領袖。
川普說，中國傷害美國最甚，其市場正在崩盤，竟還不顧他對他國切勿報復的警告，在長期極高關稅基礎上再加稅。川普批評，中國數十年利用美國已賺夠了，過去美國幾名所謂領袖容許美國蒙受此事，難辭其咎。
川普在另一則6日的貼文說，美國對中國、歐盟和多個國家有巨大逆差，這只有關稅能解決，正讓美國進帳數百億美元。川普也批評，美國對這些國家的貿易差距在「瞌睡喬拜登」任內增長，「我們將扭轉此事，而且迅速扭轉。有天人們會理解，關稅對美國極其美好！」。
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