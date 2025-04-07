為躲關稅大刀？蘋果3月底包5架貨機 將iPhone從印度急送美國

印度一名資深官員向「印度時報」（Times of India）證實，美國科技巨擘蘋果（Apple）在3月的最後一周，三天內安排五架貨機將iPhone等蘋果產品從印度運往美國。

印度時報指出，蘋果三月底緊急出貨，是為了規避美國總統川普四月初公布的關稅。

消息人士表示，儘管關稅已上路，但蘋果目前沒有計畫提高印度和其他市場的產品零售價格。

報導稱，為了減輕影響，蘋果迅速將庫存從印度和中國大陸製造中心送往美國，即使這段時間通常是航運淡季。這名消息人士指出，「位於印度、中國及其他重要地點的工廠一直向美國運送產品，以應對更高的關稅」。

報導還補充，蘋果透過囤貨能暫時維持目前定價，蘋果在美國的倉庫已儲備了未來幾個月的庫存。