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遭美國關稅重擊！歐盟副主席指「會借鏡疫情措施」 保護歐洲就業市場

中央社／ 羅馬7日專電
美國總統川普對歐盟課徵20%關稅，歐盟執委會副主席敏扎圖今天向中央社表示，可望參考疫情措施來確保歐洲就業市場，並盼改革一項歐盟基金，協助面臨裁員重組的企業。歐新社資料照
美國總統川普對歐盟課徵20%關稅，歐盟執委會副主席敏扎圖今天向中央社表示，可望參考疫情措施來確保歐洲就業市場，並盼改革一項歐盟基金，協助面臨裁員重組的企業。歐新社資料照

美國總統川普歐盟課徵20%關稅，歐盟執委會副主席敏扎圖今天向中央社表示，可望參考疫情措施來確保歐洲就業市場，並盼改革一項歐盟基金，協助面臨裁員重組的企業。

羅馬尼亞籍的敏扎圖（Roxana Minzatu）是歐盟執委會最具權力的6位執行副主席之一，她負責人才與技能領域。敏扎圖訪問羅馬，今天與義大利勞動社會政策部長卡德羅內（Marina Calderone）共同向駐義外媒舉行記者會。

中央社記者在會中提問，雙方會談是否觸及如何因應美國關稅的具體措施。敏扎圖回應指出，雙方確實對此交換意見，她認為最重要是確保歐洲就業市場不受衝擊。

面對川普突如其來宣布向全球課徵高額對等關稅，她打趣說，她去年9月上任時曾強調，致力確保歐洲就業至關重要，「結果6個月後我們就面臨全新挑戰，且需要將討論提升到全新層次。」

敏扎圖說，她與義大利政府談到，必須在「歐盟層次」合作確保歐洲就業市場，其中必然會借鏡的經驗，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期用以保護歐洲就業的機制，「我們討論這些疫情時的做法，是否在新脈絡下也能適用。」

敏扎圖說，她也向歐盟執委會提出修改「歐洲全球化調整基金」（European Globalization Adjustment　Fund, EGF）的建議，這項基金規模不大但需要現代化，這項基金可用以幫助必須重組、裁減員工數量的企業，給予雇主與員工支持。

她說，對於那些面臨解僱風險的工人，將提供技能培育、升級和訓練，她希望透過改革，讓企業申請EGF基金的程序縮短，盼此項改革案能獲得歐盟理事會與歐洲議會通過。

敏扎圖指出，她另與義大利討論如何投資「歐洲社會基金+」（European Social Fund Plus, ESF+）等問題，這筆基金用於幫助會員國增進勞動力、對抗失業，「我們的目標是與成員國一起找到最好措施，既保持歐洲經濟強勁，又保護就業與勞工。」

義大利勞動社會政策部長卡德羅內則表示，面對美國關稅衝擊，她的立場是支持就業、支持企業、支持工人並確保競爭力，義大利生產如此高品質、多樣的產品，義大利製造的產品在世界上絕對很重要。

川普 歐盟 疫情 關稅

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