想讓中產階級再次偉大！專家揭川普「關稅終極目標」 推測將持續實施

美國總統川普的對等關稅震撼全球，專家推測，川普終極目標是要帶動全球財富的重新分配，把就業和資金轉回美國，讓美國中產階級再次偉大。

Academy證券公司主管契爾（Peter Tchir）解讀，川普2.0的使命，是重建美國中產階級，關鍵策略是讓就業重回美國：要用多種方式創造各類工作，包括力挺石油開採等。二是自製攸關國安的產品：從晶片到自然資源皆是如此，而且不只資源開發，連加工也須包辦。三是減少赤字：削減開支、增加來自國外的收入、降低利率等，都有助減赤，這會降低個人的稅務負擔。

美國中產階級要變富裕，涉及財富重新分配。契爾認為，財富來源之一其他國家的人民。川普當局的政策概念是，全球多國數十年來占美國便宜，他的政策意在把資源/錢財/就業，從這些國家轉往美國。比方外國企業進口產品在美國銷售，須支付關稅。

另一財富來源是美國國內的財富重分配，企業或許是主要目標，不管是支付員工更高薪水，或是花更多錢添購商品或繳納關稅，財富可望從公司轉往中產階級。這麼做也許會傷害股價，並間接將財富從富人手中轉出。風險資本家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）上周末在X平台發文寫道，美國家庭持有的總股票部位中，頂層前10%族群握有88%，底層50%則沒有持股。

契爾研判，倘若關稅目的是讓工作回流，需要長期實施，才能因應在美國打造製造設施的成本，並能獲利，這可能須費時數年。要是關稅只是談判策略，難以達成上述目標。

基於上述因素，他預測川普政府不會達成重大協議，關稅將持續實施，以提供稅收。全球企業的淨利率將受侵蝕，美企受創程度高於陸企。美國通膨和部分商品短缺的問題，將持續到明年。關稅和地緣政治緊張可能造就新的貿易聯盟。