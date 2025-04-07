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關稅風暴來襲 比特幣一度跌破7萬7000美元關卡

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
在投資人準備迎接金融市場進一步震盪之際，加密貨幣比特幣（Bitcoin）摜破7萬7000美元關卡。路透
在投資人準備迎接金融市場進一步震盪之際，加密貨幣比特幣（Bitcoin）摜破7萬7000美元關卡。路透

美國總統川普2日宣布對全球課徵對等關稅後，美股遭遇2020年以來最慘重跌幅。而在投資人準備迎接金融市場進一步震盪之際，加密貨幣比特幣（Bitcoin）也摜破7萬7000美元關卡。

美國財經新聞網CNBC報導，Coin Metrics的數據顯示，比特幣價格一度跌至7萬6221美元，這個價格和今年1月創下的歷史高點相比跌幅達30%。今年多數時間，比特幣價格都在8萬美元以上，僅近期波動期間幾次短暫跌破該價位。

比特幣通常被視為反映市場情緒的領先指標。上週美股崩盤，比特幣仍維持在8萬2000美元至8萬3000美元之間，甚至在股市與金價雙雙下跌的情況下於4日逆勢上揚。

其他加密貨幣也遭受重大打擊。第2大加密貨幣以太幣（Ether）和索拉納幣（SOL）價格一度分別重挫約8%和6%左右。

報導指，川普的報復性關稅引發全球經濟衰退的擔憂，導致投資人拋售所有風險資產。驚慌失措的投資人預期市場將出現進一步震盪，而在周末拋售手中持有、24小時交易的加密貨幣。

儘管先前傳出美國可能推出有利加密貨幣的法規，但在全球經濟衰退的擔憂仍然主導市場的情況下，缺乏相關題材提振的比特幣今年以來跌幅已達15%

川普 比特幣 經濟衰退 美國 貨幣 關稅

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