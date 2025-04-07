紐時指川普祭關稅：把大陸商品輸美前門、後門都被關上

紐約時報報導，美國總統川普2日宣布對中國加徵34%的對等關稅，不但使中國今年來累計被加徵54%關稅，在東南亞國家也被課徵高額對等關稅下，不僅關閉了中國商品進入美國的前門，也重重關上了供繞道的後門。

但報導也提到，有分析人士認為，由於川普（Donald Trump）對越南、柬埔寨等中國商品轉口國徵收的對等關稅過高，可能會促使企業重新考慮返回中國。

這篇由紐時北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）撰發的報導提到，自川普7年前對中國商品徵收關稅以來，許多中企投入數十億美元在越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞、墨西哥等國建廠，這些工廠一直從中國進口零部件，將它們組裝為成品後銷往美國。

然而，川普回任美國總統後，已在不久前對墨西哥徵收了額外關稅，美東時間4月2日更對中國在東南亞的「夥伴國家」，徵收最高達49%（柬埔寨）的對等關稅。

此外，川普還宣布5月2日起對原本免稅、價值不到800美元（新台幣約2.65萬元）的中國小額包裹開徵關稅，這將導致美國消費者透過Shein和Temu等中國網購平台訂購商品的費用上升。

報導指出，川普在第1任期內，已對許多中國進口商品徵收了最高25%的關稅。第2任期又在這一基礎上，再對直接來自中國的商品徵收了54%關稅，加上對東南亞國家徵收的高額對等關稅及開徵小額包裹關稅，是試圖切斷中國商品進入美國商店貨架和家庭的一系列替代途徑。

諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）新加坡辦事處中國主管王丹（譯音）直指，這是針對性地封堵中國商品進入美國市場的「後門」。這樣一來，無論直接進口還是透過第三國進口，來自中國的商品進口成本將永久性提高。

但有商界和分析人士表示，川普對越南、柬埔寨等中國商品轉口國徵收的對等關稅過高，可能會促使企業重新考慮返回中國。雖然東南亞國家的工資低於中國，但當地勞動力成本往往會被鋼鐵、塑膠、電子元件等高得多的成本抵消。加上東南亞國家的港口及機場擁擠，道路品質不佳，都可能導致發貨延誤和品質問題。

報導指出，相形之下，墨西哥成為中國商品「後門國家」中的例外，川普2日沒有對墨西哥宣布徵收對等關稅。但不久前，川普曾對墨西哥進口的商品徵收25%關稅，隨後又對商品的多數零組件在北美製造者取消關稅，這使得中國零組件比例較高的產品被徵收了25%關稅。

墨西哥已與約50國簽訂自貿協定，但未包括中國。兩名知情人士透露，美國一直在與墨西哥談判，討論墨西哥是否向未簽訂自貿協定的國家提高關稅。一旦執行，便可阻止中國商品從墨西哥轉口進入美國，並使墨西哥的經濟與美國聯繫得更緊密。