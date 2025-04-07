馬斯克和川普唱反調！白宮貿易顧問曝沒有嫌隙 談股災「不賣就不會虧」

美國總統川普2日宣布對全球貿易夥伴的對等關稅措施，釀成全球股災。對此，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）勉勵投資人，「你不賣就不會有損失」。此外，針對馬斯克表示希望美、歐最終達成「零關稅」協議的建議，他說，馬斯克「不懂」貿易欺騙。

馬斯克5日透過視訊在義大利佛羅倫斯舉行的右翼政黨聯盟黨（League party）代表大會演說時表示，「我希望歐、美能同心協力，理想的情況是走向零關稅，進而有效地在歐洲和北美間建立自由貿易區」。

納瓦羅6日接受福斯新聞節目Sunday Morning Futures訪問時對此回應，美國在貿易方面被其他國家「欺騙」，手段包含非關稅貿易壁壘和傾銷，而馬斯克「不懂」這個機制。他說，特斯拉「有很多零組件來自中國大陸、墨西哥、日、台等國」，勢必會受到關稅的重擊，「馬斯克是賣車的，他只是在保護自身利益」。

當被主持人問及對目前股市走勢的看法時，納瓦羅說，「首要原則是，你不賣就不會有損失，特別是小型投資人」，「如今最佳策略是按兵不動，因為在川普政策下，股市將迎來前所未有的榮景，而且股價很快就會觸底」。

馬斯克雖然很小心地不直言批評川普2.0的關稅政策，但過去對關稅卻是抱持批判態度。他去年在全球最紅Podcast主持人羅根（Joe Rogan）節目上說，「你必須謹慎對待關稅議題」，「我處理許多供應鏈的問題，舉例來說，特斯拉的全球供應鏈極其複雜，一旦關稅有突然的變化，那將會擾亂一切」。

相較下，納瓦羅一直力挺川普的關稅政策，也被認為是該政策背後的關鍵幕僚之一。

納瓦羅最後也強調，馬斯克和川普行政團隊間沒有嫌隙。他說，馬斯克在政府效率部（DOGE）的作為非常出色，但我們知道現在他面對關稅是什麼狀況。此外，「馬斯克擁有X，是個大聲公，我們不在意他任意發言，但美國民眾必須知道我們所了解的，以及那意味著什麼，沒關係」。