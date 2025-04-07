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美對進口車徵關稅引恐慌！德州人慣用卡車 憂加稅恐釀汽車大幅漲價

中央社／ 德州馬諾利亞6日綜合外電報導
由於擔心美國總統川普對進口車和汽車零件加徵的25%關稅引發買家恐慌、導致漲價。法新社
由於擔心美國總統川普對進口車和汽車零件加徵的25%關稅引發買家恐慌、導致漲價。法新社

由於擔心美國總統川普進口車和汽車零件加徵的25%關稅引發買家恐慌、導致漲價，現年38歲的德州人畢伯斯（Arthur Bibbs）決定先下手、買一輛二手卡車。

法新社報導，在電力公司工作的畢伯斯說：「我在一場風暴中損失了卡車，我想在情況變得太複雜之前儘快買一輛車。」

德州的石油業、農業、畜牧業和能源業昌盛，居民喜歡開卡車，無論是皮卡車還是休旅車。

德州最大城市休士頓同時也是美國第4大城，根據休士頓車商協會（Houston Automobile Dealers Association）統計，當地8成銷售的新車是卡車。

以全美來說，這個數據是74%，福特（Ford）的F系列、豐田（Toyota）的RAV4和雪佛蘭（Chevrolet）的Silverado銷量最佳。但這些車，即便掛上美式名稱，也沒有一款是100%「美國製造」。

在休士頓北方小鎮馬諾利亞（Magnolia）經營經銷店的魯伊斯（Tino Ruiz）說，就算車是在美國組裝，但用其他國家的零組件，「車輛的價格當然會上漲」。

川普說，他希望藉由對汽車和汽車零件加徵關稅，促使產線移回美國；但經濟學者認為，美國國內勞動力的高成本和其他因素，會讓川普的願景不易實現。

休士頓車商協會副主席薩立納斯（RoShelle Salinas）評估，依車款不同，價格可能上漲3000美元至1萬美元（約新台幣9萬9000元至33萬元）。

她說，美國一輛普通新車現在平均要價超過5萬美元，卡車甚至更貴，「我們無論如何都會感受到衝擊」。

「我們的感覺是這些關稅全部都將一點一點轉移到買家身上…也就是你和我。」

魯伊斯說，他支持本土品牌，但也欣賞全球化價值。他認為競爭是一種動力，沒人應該被迫購買特定品牌，也不該被迫只能買美製產品。

他指出：「遺憾的是，美國車比較不耐用…開個10萬英里（約16萬公里）就得換，車會開始出狀況。」

「買一輛日本車，豐田（Toyota）或本田（Honda），能開20萬、30萬英里…那好啊，如果要這樣，就把車做好一點。」

品牌 川普 進口車 關稅

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