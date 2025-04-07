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美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

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股市崩跌也不讓步！川普仍持強硬態度 紐時：知道有不良影響但認為長遠有益

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
在美國銷售的服飾是由中國大陸等面臨高關稅的國家生產，服飾廠商憂心美國衣飾價格將因關稅上漲。紐約時報
在美國銷售的服飾是由中國大陸等面臨高關稅的國家生產，服飾廠商憂心美國衣飾價格將因關稅上漲。紐約時報

美國對全球祭出對等關稅導致各國股市崩跌，但美國總統川普6日仍維持強硬態度，稱除非解決貿易逆差否則不會在關稅上讓步，被問及股市下跌還說「有時候必須吃藥解決問題」，說自己並非刻意為之。紐約時報報導，川普和他的顧問知道關稅會帶來不良影響，但認為這項策略長遠來看有益經濟。

準備加徵關稅之前幾周，川普和他的顧問試圖讓大眾為經濟痛苦做好心理準備。他們警告，雖然他們的激進貿易策略會帶來不良影響，但這種影響是短暫的，長期而言有利於經濟。

投資人、企業和其他人士表明，美國經濟沒有準備好接受這種做法。全球市場暴跌，經濟學家警告可能發生衰退，消費者準備迎接車輛、食品、服飾和更多商品價格上漲。

這些騷亂凸顯川普政策的高風險。川普將此描述為痛苦的療程，以拯救被他形容為「病患」的經濟。在川普眼中，若給予他的關稅政策充分時間，重置美國的貿易夥伴關係、提高收入並增加國內生產，美國將再度「繁榮」。

但預料這波關稅短期內將讓物價飆漲，這對近年來苦於應對高物價的美國人而言，是不受歡迎的發展。

耶魯大學預算實驗室分析發現，川普的全面關稅可能造成物價水平在短期內增加2.3%。以2024年美元價格計算，平均每個家庭失去3800美元（約台幣12萬5743元）購買力。

白宮經濟顧問委員會主席米蘭承認，隨著川普政府推行其議程，包括關稅、減稅和放鬆管制，經濟可能經歷一段時間的「波動」。

他表示：「這並不令人意外，有鑑於川普總統這些行動的歷史性規模和速度，金融市場會出現一些反應，正如你所看到的那樣。」

但米蘭堅稱，川普貿易政策的實質成本最終將由其他國家承擔，他說：「我並不認同美國人最終將為這些關稅埋單的論點。」

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