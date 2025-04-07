快訊

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

將緊急降息？市場估Fed年底前降息5碼 不排除下周前就行動

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
隨著美國政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場將聯準會（Fed）今年降息次數預估由三次提高到五次。市場也愈來愈預期下周前將緊急降息。路透
隨著美國政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場將聯準會（Fed）今年降息次數預估由三次提高到五次。市場也愈來愈預期下周前將緊急降息。路透

彭博資訊報導，隨著川普政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場如今預估美國聯準會Fed）今年將再有五次降息。市場也愈來愈預期Fed將祭出緊急降息。

根據隔夜利率交換市場走勢，市場定價顯示聯準會到年底前將基準利率調低125個基點（5碼），相當於降息五次、每次25個基點。就在上周，市場還篤定會有三次降息。

市場的資料還顯示，Fed下周前將基準利率調降1碼的機率約為40%，但Fed下一次政策會議要到5月7日才舉行，意味市場認為Fed將採取緊急行動。

全球市場遭恐慌情緒席捲，川普對上周宣布的激進關稅，至今幾乎沒有表現出退讓的意願。他在6日晚間對記者表示，「先別管市場了」。

Pepperstone的高級研究策略師Michael Brown表示，完全沒有好消息，「市場狀況愈來愈糟」， 「政策轉向，無論是白宮還是聯儲會，都是市場所渴望的。就目前而言，兩者似乎都不大可能出現，這將導致更多的經濟和市場陣痛。」

交易員也同步調整了對歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）的降息押注，預期決策者將不得不採取行動來保護經濟。互換市場走勢目前顯示，這兩家央行今年都將會降息3碼，第四次降息的機率約為50%。

Fed主席鮑威爾上周五在一場演說中明確表示，儘管市場動盪，但他不急於降息，強調通膨仍居高檔，意味著鑒於關稅可能暫時推高物價，決策者需要謹慎行事。

Fed 川普 聯準會 通膨 關稅 降息

延伸閱讀

迎美國關稅戰 中官媒：天塌不下來 隨時可推降準降息

台股怎麼辦…關稅必然造成通貨膨脹、更不容易降息！直雲：仍然認為還沒有跌完

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

全球市場觀測站／投資級公司債 搶鏡

相關新聞

將緊急降息？市場估Fed年底前降息5碼 不排除下周前就行動

彭博資訊報導，隨著川普政府的關稅措施引發對全球衰退的擔憂，市場如今預估美國聯準會（Fed）今年將再有五次降息。市場也愈來...

目前只是第一步？專家分析川普布局：關稅之意在顛覆全球金融系統

美國總統川普的對等關稅，掀起全球恐慌性賣壓。專家認為，川普關稅意在重塑全球金融系統、改造金融秩序，但這些做法或許無法讓美...

股市崩跌也不讓步！川普仍持強硬態度 紐時：知道有不良影響但認為長遠有益

美國對全球祭出對等關稅導致各國股市崩跌，但美國總統川普6日仍維持強硬態度，稱除非解決貿易逆差否則不會在關稅上讓步，被問及...

越南喊零關稅沒用？川普貿易顧問指不會對此協商 「1行為」才是重中之重

美國將對越南輸美商品課徵46%對等關稅，越共總書記蘇林4日和美國總統川普通話說，越南願將對美進口稅率降到0%，建議美方對...

美對進口車徵關稅引恐慌！德州人慣用卡車 憂加稅恐釀汽車大幅漲價

由於擔心美國總統川普對進口車和汽車零件加徵的25%關稅引發買家恐慌、導致漲價，現年38歲的德州人畢伯斯（Arthur B...

「美國要求是合理的」印尼不採取關稅報復 總統：我們有實力談判

印尼總統普拉伯沃今天表示，川普的關稅措施引發貿易戰，但印尼有實力與美國進行談判。經濟部長艾朗嘉則強調不會對川普採取關稅報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。