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「美國要求是合理的」印尼不採取關稅報復 總統：我們有實力談判

中央社／ 雅加達7日專電
印尼總統普拉伯沃今天表示，川普的關稅措施引發貿易戰，但印尼有實力與美國進行談判。法新社資料照
印尼總統普拉伯沃今天表示，川普的關稅措施引發貿易戰，但印尼有實力與美國進行談判。法新社資料照

印尼總統普拉伯沃今天表示，川普關稅措施引發貿易戰，但印尼有實力與美國進行談判。經濟部長艾朗嘉則強調不會對川普採取關稅報復，並指出，東協成員國代表10日將舉行會議，討論如何應對川普的關稅計畫。

時代報（Tempo）報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天出席一場農業活動時表示，川普的關稅措施引發貿易戰，令世界感到震驚，印尼也面臨挑戰。但他強調，印尼有實力與美國進行談判。

普拉伯沃今天出席在西爪哇省（West Java）的馬賈倫卡縣（Majalengka）舉辦的豐收節活動，他說，「我們想建立良好、公平、平等的關係，一種互惠關係，所以他們（美國）的要求是合理的，我們必須尊重」。

普拉伯沃表示，美國領導人當然會把自己國家的人民利益放在第一位，他相信印尼有能力應對貿易戰帶來挑戰。

他說：「即使面臨挑戰，我們也會勇敢、堅定面對，或許只是一段時間，但我們確信我們（的經濟）會提升到一個好的水準。」

印尼總統通訊局局長哈桑（Hasan Nasbi）4日表示，政府已派遣遊說小組前往美國，針對進口關稅與美方進行談判。

印尼經濟部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天舉行記者會表示，印尼外交官已與美國貿易代表署（USTR）建立溝通管道，美國貿易代表正在等待印尼提出具體建議。

另外，他也說，「東協將優先考慮（與美國）談判，因此不會採取報復措施」。

羅盤報（Kompas）等媒體報導，艾朗嘉表示，印尼和東協國家不會針對川普的關稅計畫採取報復措施。

艾朗嘉指出，東協國家領導人或各國貿易代表將於10日舉行會議，進一步討論如何因應川普的關稅措施。

另外，艾朗嘉還強調，印尼將透過外交談判方式，尋求對2國有利的解決方案。他說：「印尼在國家戰略計畫中，將建造包括煉油廠在內的多個計畫。或許我們會從美國購買零件。」

美國總統川普日前宣布，將對印尼進口商品課徵32%對等關稅。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，根據印尼政府的數據，去年印尼對美國的貿易順差為168億美元，而美國是印尼第3大出口國，去年印尼對美國的出口額為263億美元。

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