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不採關稅報復美國！馬來西亞啟動對話等5項應對措施

中央社／ 吉隆坡7日專電
馬來西亞投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯今天說，會繼續與美國高層戰略對話，啟動5項應對貿易挑戰措施。法新社
馬來西亞投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯今天說，會繼續與美國高層戰略對話，啟動5項應對貿易挑戰措施。法新社

美國總統川普宣布關稅措施震撼全球，馬來西亞強調不採取任何報復性行動。投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯今天說，會繼續與美國高層戰略對話，啟動5項應對貿易挑戰措施。

5項應對措施包括，啟動國家地緣經濟指揮中心（NGCC）、設立管理美國關稅工作小組、召開特別東協經濟部長會議、與美方高層戰略對話、多元化並擴大出口市場。

東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）今天中午召開記者會，強調馬來西亞扮演可靠的貿易夥伴角色，開放貿易和投資，重視與所有經濟夥伴關係，包括與美國、中國等傳統夥伴的關係。

東姑扎夫魯表示，馬來西亞並沒有對美國進口商品課徵47%關稅，正確的稅率應為5.6%，他今天會見美國駐大馬大使，要求美國說明47%關稅的數據來源。

他說：「這個不準確的計算基礎，導致馬來西亞被徵收24%的報復性關稅。」

東姑扎夫魯指出，大馬全力確保有利的解決方案，目前並未採報復性行動，但會啟動國家地緣經濟指揮中心，對主要出口到美國的關鍵行業進行影響性評估與研究，同時透過管理美國關稅工作小組，蒐集利益相關者的意見。

在東南亞國家協會（ASEAN）層面，馬來西亞訂於10日召開特別東協經濟部長會議，討論美國關稅措施對區域貿易和投資流動、宏觀經濟穩定的廣泛影響，協調東協的應對措施。

他認為，投貿部利用馬來西亞-美國貿易與投資架構協議（TIFA）和美國進行高層戰略對話。大馬會積極以多元化方式擴大出口市場，拓展到中東、非洲和南美洲等地區。

對於24%關稅對大馬可能影響，東姑扎夫魯說，包括部分出口商品在全球市場上將比其它被徵收更高關稅的國家更具競爭力，另產生替代效應，諸如讓棕櫚油相對於其它植物油可能具競爭優勢，但長遠來說，恐導致馬來西亞國內生產毛額（GDP）下降，全球經濟成長減緩。

他說，尤其受對等關稅影響，來自美國的需求減少，大馬產業與市場可能面臨其它產能過剩國家商品傾銷壓力。

他認為，半導體是馬來西亞對美國的最大出口品類，目前關鍵礦物、藥品、半導體、某些能源產品等關鍵領域暫未受新關稅措施影響，但機械設備、家具、橡膠和塑膠等許多其它行業將受影響。

東姑扎夫魯強調，川普宣布關稅措施將對中長期產生廣泛性影響，如果有許多國家展開報復措施，全球貿易戰的經濟後果將非常嚴重。

川普 東協 關稅 馬來西亞

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