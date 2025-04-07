還能加大反制力度？金融時報分析：陸仍有空間把對美關稅措施升級
美中關稅戰再開打，中國已宣布將對所有美國進口商品加徵34%關稅。金融時報報導，中國仍有空間把對美國的反制措施升級，包括繼目前管制多類中重稀土出口後，再管制對醫療儀器很重要的輕稀土出口。
美國總統川普美東時間2日宣布實施「對等關稅」，對中國的輸美商品加徵34%關稅，9日生效。不同於許多國家在第一時間尋求關稅協商，中國4日宣布，將對美國進口商品加徵34%關稅，10日12時1分生效。
此外，中國還有針對美方祭出多項制裁措施，包括對7類中重稀土相關物項實施出口管制，以及對美企杜邦中國集團有限公司展開調查。
金融時報今天報導，策緯諮詢公司（Trivium China）副總監康姆斯（Cory Combs）表示，中國有策略地為自己留下空間，當美國或其他國家威脅其經濟時，可繼續加大反制力度。
康姆斯指出，中國宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制，雖然這些稀土對很多技術，包括光纖、資料儲存和傳輸十分重要，但美國對這些進口稀土的依賴相對有限。
但康姆斯表示，對醫療儀器、電動車及智慧型手機很重要的輕稀土，可能會成為未來北京管制出口的目標。
有在北京經商的人士表示，中國監管當局近1個月來對需要出口許可的產品，包括關鍵礦物，都拖延給予出口許可，「當局沒有對出口申請說不，但是沒有回覆」。以往地緣政治緊張加劇時，都出現類似情況。
報導表示，另一項中國可研究的加強反制措施，是阻止在中企在美國投資，如車企比亞迪已在美國建廠，但將來新的投資要獲得中國當局准許。
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