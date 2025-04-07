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美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

逃過一劫？三星旗下「1事業」生產多在墨西哥 受美國關稅影響較少

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
三星電子（Samsung Electronics）視覺顯示事業部門主管今天表示，三星電子在北美銷售的電視大多在墨西哥生產，因此旗下電視事業受到美國關稅的影響較對手輕微。美聯社
三星電子（Samsung Electronics）視覺顯示事業部門主管今天表示，三星電子在北美銷售的電視大多在墨西哥生產，因此旗下電視事業受到美國關稅的影響較對手輕微。美聯社

三星電子（Samsung Electronics）視覺顯示事業部門主管今天表示，三星電子在北美銷售的電視大多在墨西哥生產，因此旗下電視事業受到美國關稅的影響較對手輕微。

路透社報導，三星電子視覺顯示事業部門總裁龍錫宇（Yong Seok-woo，音譯）說，儘管如此，三星電子仍將密切關注美國關稅政策變化，並根據關稅情況，靈活調度全球約10個生產基地的產能配置。三星電子是全球最大電視製造商。

美國總統川普2日宣布新一輪全球基準關稅10%，以及針對許多美國貿易夥伴祭出更高的「對等關稅」，墨西哥目前暫時取得豁免。

反觀，中國除了美國之前加徵的20%關稅，加上最新徵收的34%關稅，將面臨合計達54%的關稅。

三星電子其他主要事業像是記憶體晶片和智慧型手機，恐受到美國關稅的影響而面臨需求減少。

三星電子今天開盤受到川普關稅風暴影響，股價大跌近5%，尾盤跌勢擴大，終場重摔5.17%。

川普 關稅

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