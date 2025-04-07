快訊

苗栗驚傳懸疑命案…母子3人臥床 媽媽刀插胸口命危、2幼子亡

綠委點名蔡英文率隊談對美關稅？ 蔡辦回應了

看膩吉卜力？AI生成「糖膠公仔」風格更Q ChatGPT圖像指令教學全掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

越南喊零關稅沒用？川普貿易顧問指不會對此協商 「1行為」才是重中之重

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
白宮貿易顧問納瓦羅3月12日在白宮向媒體發言。美聯社
白宮貿易顧問納瓦羅3月12日在白宮向媒體發言。美聯社

美國將對越南輸美商品課徵46%對等關稅，越共總書記蘇林4日和美國總統川普通話說，越南願將對美進口稅率降到0%，建議美方對越南輸美商品課相似稅率。但川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅6日說，川普政府不會對此協商。

納瓦羅在福斯新聞頻道「周日早晨談未來」節目說，「這不是場協商，這是因為欺騙行為導致貿易逆差失控的國家危機。我們一直願意傾聽，這是川普總統的強項。但我在此想向世界說：若你們想找我們協商，不要只說你想降低關稅就完事了。這是非關稅欺騙的問題。不要再操縱貨幣，不要再傾銷商品進來」。

納瓦羅強調，各界需理解「非關稅欺騙」行為才是重中之重；即使美國降關稅、越南對美關稅歸零，美國對越貿易逆差仍將有1200億美元；越南不應傾銷蝦子到美國、讓路易斯安那州沿岸民眾失業，歐洲則應將增值稅歸零，並且「不要設立虛假的農業標準，阻擋我們（美國）的豬肉、乳製品和雞肉」。

川普 美國 越南 關稅

延伸閱讀

川普關稅戰下…歐股開盤慘跌「如自由落體」 德國股市重摔10%

川普解放日，美國淪陷時：向全球自由貿易體系說再見？

川普「關稅核彈」懶人包：對台灣有什麼衝擊？關稅怎麼算？為何川普這樣做？

川普風暴釀股災！10億財富女神幸運逃過 關鍵因素全招

相關新聞

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應：吃藥才會好

美聯社報導，美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易...

川普解放日：向全球自由貿易體系說再見？

2025年愚人節過後一天，美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，他將對全球各國所有進口美國商品徵收10%的普遍關稅，之後再對數十個指定國家徵收稅率不等的互惠關稅。另外加拿大和墨西哥因為有美墨加協定（USMCA），暫時不受本輪關稅的影響，一些產品如半導體、藥品等，也將單獨評估。

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌，恐怖關稅還會持續多久

美國總統川普公布關稅的「解放日」以來，全球股市一片慘跌，美股更是血流不止，然而川普政府仍表示將如預期在4月9日實施所謂「對等關稅」，川普面對股市暴跌的態度聲稱，美國經濟需要「服藥」，強調他在關稅立場上不會退縮。無論如何，面對巨大的衝擊，各國正設法與川普談判，而國際媒體更探問：這令舉世震驚的關稅，真的能夠持續嗎？

越南喊零關稅沒用？川普貿易顧問指不會對此協商 「1行為」才是重中之重

美國將對越南輸美商品課徵46%對等關稅，越共總書記蘇林4日和美國總統川普通話說，越南願將對美進口稅率降到0%，建議美方對...

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

紐約時報報導，美國總統川普6日表示，除非美國與中國大陸、歐盟及其他國家的貿易逆差消失，否則不會撤回對這些國家的關稅，這番...

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

美國總統川普投下關稅震撼彈嚴重衝擊全球股市，隨後他前往佛州悠閒打高爾夫。不過，有川普身邊幕僚透露，美股跌幅可能已經超過川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。