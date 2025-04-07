越南喊零關稅沒用？川普貿易顧問指不會對此協商 「1行為」才是重中之重

美國將對越南輸美商品課徵46%對等關稅，越共總書記蘇林4日和美國總統川普通話說，越南願將對美進口稅率降到0%，建議美方對越南輸美商品課相似稅率。但川普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅6日說，川普政府不會對此協商。

納瓦羅在福斯新聞頻道「周日早晨談未來」節目說，「這不是場協商，這是因為欺騙行為導致貿易逆差失控的國家危機。我們一直願意傾聽，這是川普總統的強項。但我在此想向世界說：若你們想找我們協商，不要只說你想降低關稅就完事了。這是非關稅欺騙的問題。不要再操縱貨幣，不要再傾銷商品進來」。

納瓦羅強調，各界需理解「非關稅欺騙」行為才是重中之重；即使美國降關稅、越南對美關稅歸零，美國對越貿易逆差仍將有1200億美元；越南不應傾銷蝦子到美國、讓路易斯安那州沿岸民眾失業，歐洲則應將增值稅歸零，並且「不要設立虛假的農業標準，阻擋我們（美國）的豬肉、乳製品和雞肉」。