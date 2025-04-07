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進一步拉大貧富差距 陸控美國濫施關稅： 剝奪各國發展權利

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部指，川普加徵關稅欠發達國家將遭受更大的衝擊。（路透）
大陸外交部指，川普加徵關稅欠發達國家將遭受更大的衝擊。（路透）

針對美國對加徵關稅，大陸外交部發言人林劍指出，美國濫施關稅無異於剝奪各國，特別是全球南方國家的發展權利。他表示，美國加徵關稅的政策將進一步拉大各國的貧富差距，欠發達國家將遭受更大的衝擊，這將嚴重損害實現聯合國《2030年可持續發展議程》的努力。

在7日下午例行記者會中，大陸外交部透過媒體提問的方式，凸顯美國加徵關稅對於「最不發達國家」的衝擊。

據央視新聞報導，有記者提問：「美國日前宣布對所有貿易夥伴加徵關稅，對象遍及全球180多個國家和地區，一些被聯合國認定為『最不發達國家』的弱小經濟體也未能幸免。有評論認為，高額關稅將對經濟結構單一、出口依賴度高的貧窮國家造成前所未有的劇烈衝擊」。

該記者並稱，「聯合國秘書長發言人迪雅里克警告稱，貿易戰將對推動實現可持續發展目標帶來負面影響，那些最脆弱、最缺乏能力應對當前挑戰的國家更令人擔憂。世貿組織總幹事伊維拉認為，美國加徵關稅或將導致今年全球商品貿易量總體萎縮約1%，給全球貿易和經濟增長前景帶來巨大的影響。發言人對此有何評論？」

對此人林劍說，美國以「對等」為名，行霸權之實，犧牲各國的正當利益，服務一己之私，將「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方已經發布了中國政府關於反對美國濫施關稅的立場，表明了嚴正態度。

林劍並指出，美國濫施關稅無異於剝奪各國，特別是全球南方國家的發展權利。世貿組織的數據分析顯示，在經濟發展不對等、經濟實力不對等的情況下，美國加徵關稅的政策將進一步拉大各國的貧富差距，欠發達國家將遭受更大的衝擊，這將嚴重損害實現聯合國《2030年可持續發展議程》的努力。

他表示，美方實施差別化的稅率，違反了世貿組織非歧視原則，嚴重破壞正常國際經貿秩序和全球產供鏈的安全穩定，嚴重損害多邊貿易體制，嚴重衝擊世界經濟復甦進程，必然遭到國際社會的普遍反對。

他並重申，開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向。發展是世界各國的普遍權利，而不是少數國家的專利。各國應當秉持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

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