川普關稅風暴 高盛調高美國經濟衰退機率至45%

美國總統川普祭出全面關稅，引發市場對貿易戰的擔憂後，高盛集團將美國未來12個月內陷入衰退的機率調高至45%，加入其他投資銀行提高美國經濟衰退機率的行列。

路透社報導，由於金融環境急遽緊縮，加上政策不確定性上升，恐抑制資本支出，影響程度超出高盛集團（Goldman Sachs）先前的預期，高盛將未來12個月內美國經濟衰退的可能性，從先前預測的35%上調至45%。

多家投行上週提高經濟衰退風險預測，其中摩根大通（J.P. Morgan）將美國及全球衰退的機率調升至60%。

上月高盛才以目前經濟基本面不如往年強勁為由，將美國衰退機率從20%上調至35%。