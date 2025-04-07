快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅50國將談判 恐引發經濟大衰退

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國商務部官員表示，目前約有50幾國將要與美國進行關稅談判。（中央社示意圖）
美國商務部官員表示，目前約有50幾國將要與美國進行關稅談判。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國對全球課徵關稅，各國都希望儘速與美談判！據美國財政部長貝森特6日透露，約有50國正在與美國進行關稅稅率協商，其中也包括台灣。雖然美國總統川普希望透過關稅讓製造業回流，但根據摩根大通預估，美國今年經濟恐因關稅從正成長1.6%變成衰退0.3%，歐盟、中國也紛紛打算反制。

10%關稅已生效

根據《半島電視台》報導，川普2日對全球課徵關稅後，全球股市大跌，美股市值更是蒸發超過6兆美元。但美國財政部近來卻對此相當低調，甚至避談未來可能的經濟衰退。貝森特表示，目前有約50幾個國家將與美國展開談判，但他並未詳細透露是那些國家。

美國的10%關稅已於5日生效，海港、機場與海關都開始徵收，各國的態度不盡相同，但中國、歐盟據傳都將課徵報復性關稅，各界擔心全球的貿易戰會延燒更嚴重。目前台灣、以色列、印度與義大利都表示要與美國談判，避免課徵過高關稅，4國分別被課徵32%、17%、26%與20%（歐盟）關稅。

全球股市大跌

英國廣播公司》提到，美國在4日暴跌超過5%，標普500更是跌超過6%，是美股2020年以來跌幅最慘的狀況。台股7日也跌破2萬點，以跌停10%坐收。摩根大通預估今年美國與全球經濟有60%的機率會陷入衰退。4月9日起，還有60國會進一步課徵更高稅率。

越南共產黨總書記蘇林呼籲川普延遲對越課徵46%關稅45天，但中國宣布將對美國於10日開始以34%稅率進行報復，歐盟將針對9273億美元商品進行反擊。全美包括波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約與華盛頓都對川普的高關稅政策抗議，目前正處於相當動盪的時期。

【更多精采內容，詳見

川普 關稅

延伸閱讀

川普想從關稅大撈一筆？施俊吉：談關稅目標應放在這數字

美智庫：台比日面臨威脅更大 應提高國防經費

【重磅快評】賴政府關稅翻車 蔡英文搶救清德司機？

川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

相關新聞

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應：吃藥才會好

美聯社報導，美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易...

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌，恐怖關稅還會持續多久

美國總統川普公布關稅的「解放日」以來，全球股市一片慘跌，美股更是血流不止，然而川普政府仍表示將如預期在4月9日實施所謂「對等關稅」，川普面對股市暴跌的態度聲稱，美國經濟需要「服藥」，強調他在關稅立場上不會退縮。無論如何，面對巨大的衝擊，各國正設法與川普談判，而國際媒體更探問：這令舉世震驚的關稅，真的能夠持續嗎？

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

紐約時報報導，美國總統川普6日表示，除非美國與中國大陸、歐盟及其他國家的貿易逆差消失，否則不會撤回對這些國家的關稅，這番...

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

美國總統川普投下關稅震撼彈嚴重衝擊全球股市，隨後他前往佛州悠閒打高爾夫。不過，有川普身邊幕僚透露，美股跌幅可能已經超過川...

面對川普高關稅 各國因應辦法一次看

針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，賴清德總統表示，台灣不會採取關稅報復，將透過與美方協商，努力爭取改善關稅對等問...

全球恐迎「經濟核冬天」！華爾街巨鱷喊話川普收手、暫緩對等關稅90天

美國總統川普祭出對等關稅重創全球股市，對此，川普的堅定支持者、華爾街巨鱷艾克曼（Bill Ackman）6日晚間呼籲川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。