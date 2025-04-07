川普關稅50國將談判 恐引發經濟大衰退

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國對全球課徵關稅，各國都希望儘速與美談判！據美國財政部長貝森特6日透露，約有50國正在與美國進行關稅稅率協商，其中也包括台灣。雖然美國總統川普希望透過關稅讓製造業回流，但根據摩根大通預估，美國今年經濟恐因關稅從正成長1.6%變成衰退0.3%，歐盟、中國也紛紛打算反制。

10%關稅已生效

根據《半島電視台》報導，川普2日對全球課徵關稅後，全球股市大跌，美股市值更是蒸發超過6兆美元。但美國財政部近來卻對此相當低調，甚至避談未來可能的經濟衰退。貝森特表示，目前有約50幾個國家將與美國展開談判，但他並未詳細透露是那些國家。

美國的10%關稅已於5日生效，海港、機場與海關都開始徵收，各國的態度不盡相同，但中國、歐盟據傳都將課徵報復性關稅，各界擔心全球的貿易戰會延燒更嚴重。目前台灣、以色列、印度與義大利都表示要與美國談判，避免課徵過高關稅，4國分別被課徵32%、17%、26%與20%（歐盟）關稅。

全球股市大跌

《英國廣播公司》提到，美國在4日暴跌超過5%，標普500更是跌超過6%，是美股2020年以來跌幅最慘的狀況。台股7日也跌破2萬點，以跌停10%坐收。摩根大通預估今年美國與全球經濟有60%的機率會陷入衰退。4月9日起，還有60國會進一步課徵更高稅率。

越南共產黨總書記蘇林呼籲川普延遲對越課徵46%關稅45天，但中國宣布將對美國於10日開始以34%稅率進行報復，歐盟將針對9273億美元商品進行反擊。全美包括波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約與華盛頓都對川普的高關稅政策抗議，目前正處於相當動盪的時期。

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