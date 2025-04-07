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川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

中央社／ 吉隆坡7日專電

美國總統川普上週宣布對等關稅震撼全球，馬來西亞首相安華今天批評美國悖離自由貿易精神，東協國家不能掉以輕心，須審慎因應並對關稅議題達成共識，統一對美國談判立場。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等多家媒體報導，安華（Anwar Ibrahim）今天在首相署月會致詞指出，美國徵收新關稅欠缺正當性，也令人質疑。川普4月2日宣布對馬來西亞課24%對等關稅。

安華表示，從歷史角度來看，諸如美國等富裕國家，曾經引領時代潮流，但如今情況已然改變。

他說：「這也就是為什麼我稱之為『後常態』時代，政治與經濟決策變得無法預測。」

安華認為，這個關稅決策的正當性薄弱，對相關受影響國家的認定方式令人質疑，有些被點名的國家幾乎是無人島，唯一的居民是企鵝。這項決策很明顯是思考不周。

安華指出，川普是在有爭議的基礎上宣布新關稅措施，東南亞國家協會（ASEAN）不能等閒視之，馬來西亞和東協國家必須對美國的關稅議題達成共識，為即將展開的談判和協商奠定堅實的基礎。

他認為，東協被視為世界上最和平與快速發展區域之一，東協夥伴國家必須團結一致，憑藉6億4000萬人口與經濟實力，透過整體立場應對關稅議題。

根據大馬投資、貿易和工業部聲明，美國關稅政策影響許多國家，對全球貿易和經濟成長造成重大影響，大馬內閣最近成立國家地緣經濟指揮中心，評估美國這次關稅調整影響，考慮採取多方面策略，減輕對經濟與產業影響。馬來西亞並未考慮採取報復性關稅措施。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國於2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），對美貿易占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。

川普 關稅

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