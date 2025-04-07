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何時放下關稅大刀？川普給出答案了
紐約時報報導，美國總統川普6日表示，除非美國與中國大陸、歐盟及其他國家的貿易逆差消失，否則不會撤回對這些國家的關稅，這番言論顯示引發全球企業與投資人恐慌的美國高額進口稅將可能長期存在。
川普在空軍一號上告訴記者：「美國每年與中國的貿易損失是數千億美元，除非這個問題解決，否則我不會達成任何協議。」他還補充，願意與中國交涉，「但中國得解決他們自己順差的事情」。
此外，川普也透露，要不是美國上周對中國加徵關稅，中國原本會同意出售短影音應用程式TikTok的交易， 中國「因為關稅改變協議」。
川普6日晚間也在社群發文表示，解決美國與中國、歐洲及其他國家之間「龐大財政赤字」的唯一方式就是課徵關稅，並聲稱這些關稅已為美國帶來數百億美元收入。
川普寫道：「總有一天人民會明白，對美國來說，關稅是一件非常美妙的事！」
此前，白宮官員正忙著為川普關稅政策辯護，並表示已有超過50個國家主動聯繫，表達願意啟動談判尋求擺脫關稅困境。只不過，川普官員對於關稅是手段或目的，給出不一致的答案。
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