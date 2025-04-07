日相石破茂有意儘早訪美 直接與川普交涉關稅
日本首相石破茂今天上午在參議院預算委員會提到美國總統川普祭出的關稅時表示，「若有必要希望儘早訪美」，有意與川普舉行實體會談，直接敦促美方重新評估關稅措施。
「讀賣新聞」報導，日本政府正在尋求石破茂與川普（Donald Trump）透過電話進行領袖會談；而日本朝野有部分意見希望石破茂儘早訪問美國。
石破茂也表示，「對於我國而言可謂國難，相當無可奈何」，並再度就美國的關稅措施表示遺憾之意。
他提及未來與美交涉時表示，「我國必須明確表示並未從事任何不公平行為。希望向美方描述如何藉日美合作為全球創造就業機會，帶來和平與繁榮。」
另外，石破茂在答辯時表示，將全力以赴因應日本中小企業的資金周轉及就業對策等狀況。
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