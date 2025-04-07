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面對川普高關稅 各國因應辦法一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從美國對越南的態度來看，從「零關稅開始談」的手段恐怕爭取不到川普在關稅上讓步。歐新社
從美國對越南的態度來看，從「零關稅開始談」的手段恐怕爭取不到川普在關稅上讓步。歐新社

針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，賴清德總統表示，台灣不會採取關稅報復，將透過與美方協商，努力爭取改善關稅對等問題。總統府表示，台美協商可以從「零關稅開始談」，電子、石化和天然氣等產業也會尋求加碼對美投資。

以下整理各國對美國所謂對等關稅的因應之道：

越南（46%）

越共中央總書記蘇林向川普提議，將對美國進口貨品取消所有關稅，以換取美國不要對越南貨品徵收任何額外關稅，並要求將川普將關稅措施實施日期從4月9日延後至少45天。

但川普的貿易顧問納瓦羅周日已表示，越南的提議還不夠。

納瓦羅說，「如果只是降低我們的關稅，並且他們對我們的關稅降至零，我們仍然會對越南出現大約1,200億美元的貿易逆差。問題在於他們所有的非關稅作弊行為。」他說，這包括出口補貼以及中國出口洗產地來避稅。

印度（26%）

印度政府表示不會對美國對等關稅採取報復行動，而是將重點放在和川普政府進行談判，以達成降低關稅的雙邊貿易協議。

彭博引述知情人士報導，印度政府也正接觸出口商，以評估關稅可能產生的影響，以及可以為企業提供的支持。

日本（24%）

日本首相石破茂表示，將儘快前往美國，向川普提出一項涵蓋範圍廣泛的協議，盼能化解關稅爭端。

石破周一在國會表示，他會先和川普通話，強力敦促美方撤回準備對日本進口貨品課徵的24%關稅。他說：「我們必須讓對方明白，我國並未有任何不公平作為。」

日本決策官員表示，不排除任何因應選項，但目前尚未明確跡象顯示東京是否會採取報復措施。

馬來西亞（24%）

馬來西亞並不考慮實施關稅報復。總理安華周日透過臉書表示，馬來西亞身為東協輪值主席國，將主導東南亞國家「提出一致區域性立場，維持開放且有韌性的供應鏈，並確保東協的集體聲音能清楚且堅定地在國際舞台上被聽見」。

安華在其他則貼文中表示，他已和越南總理范明政通話，討論區域集體因應方式，他也和來訪的印尼總統普拉博沃會談。

英國（10%）

英國首相施凱爾表示，他將在本周宣布支持英國經濟和企業的措施。他投書電訊報（Telegraph）說：「本周，政府將盡一切必要手段來提升國內競爭力，並動用產業政策來協助英國企業免遭風暴。」

電訊報另引述消息報導，最快在本周公布的措施可能包括緊急監管改革，減少繁複作業，並針對陷入困境的產業提供減稅優惠。報導說，英國政府也計劃提前宣布放寬電動車目標，以減輕汽車產業邁向淨零排放過程中的負擔。

川普 關稅

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