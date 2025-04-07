全球恐迎「經濟核冬天」！華爾街巨鱷喊話川普收手、暫緩對等關稅90天

美國總統川普祭出對等關稅重創全球股市，對此，川普的堅定支持者、華爾街巨鱷艾克曼（Bill Ackman）6日晚間呼籲川普暫緩實施對等關稅90天。他喊話，如果再不收手，世界恐怕即將面臨「經濟核冬天」。

政治新聞網Axios報導，億萬富豪、潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）創辦人艾克曼是川普的堅定支持者，但是他6日在X以嚴厲措辭發文表示，「總統川普有機會在7日喊停，爭取時間修補這個不公平的關稅制度。否則，我們正邁向一場自我引爆的經濟核冬天，我們要準備嚴陣以待了。」

艾克曼在文中表達認同川普政府立場，認為美國數十年來受到其他國家不公平貿易政策的壓迫。但他認為，貿然實施關稅體系的風險遠遠大於其潛在利益。他主張川普應趁此機會宣布暫緩90天，爭取時間重新談判。

艾克曼警告，否則「企業投資將停滯、消費者將緊縮支出，而我們與全球其他國家的信譽也將遭到重創，這將需要數年甚至數十年才能修復」。最後他寫下，「希望大家保持冷靜」。

華爾街日報報導，當日稍晚，艾克曼又發文寫道：「我非常尊重總統川普以及他迄今的成就，但我並不認為他是絕對正確的，這也是為什麼我要大聲明確表示：我強烈認為，在4月9日對全世界啟動對等關稅，而且稅率遠高於美國被課徵的幅度，是個錯誤。」

艾克曼強調，他提出暫緩90天關稅的建議，並非是為了自身投資組合的利益。他透露，潘興廣場資本管理公司目前只持有Nike的3年期買權（Call options），這是唯一一項直接受關稅影響的投資。買權是一種合約，允許在特定期限內以約定價格購買資產，但不具強制義務。