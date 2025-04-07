快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

川普：要不是美徵關稅 中國原會同意TikTok交易

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
川普。 路透
川普。 路透

美國總統川普今天說，要不是美國上週對中國加徵關稅，中國原本會同意出售短影音應用程式TikTok的交易。

法新社報導，川普本月2日宣布對中國進口商品加徵34%關稅，隨後於4日再給TikTok寬限75天尋找非中國買主，否則在美業務面臨被禁。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「報告是說我們為TikTok非常接近達成協議，不算協議，但非常接近，然後中國因為關稅改變了協議。如果我降低一點關稅，他們會在15分鐘內同意這筆交易，這就顯出關稅的力量。」

TikTok擁有超過1.7億名美國用戶，但依據美國去年通過的法律，TikTok必須脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則就得關閉在美業務。

川普先前堅稱政府幾乎要達成替TikTok找到買主的協議，涉及多名投資人，但他沒有詳細說明。

字節跳動證實正與美國政府商談以找到解決方案，但同時警告仍有「關鍵問題」待處理。

字節跳動5日表示，尚未達成任何協議，且按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅砍到重電業？華城、士電等四雄回應了

關稅戰風雨欲來 侯友宜今邀企業商討對策 企業無奈：川普一日三變

川普關稅風暴 台指期開盤跳空跌停失守2萬點

道奇隊將拜訪白宮 大谷翔平可望首見川普

相關新聞

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應：吃藥才會好

美聯社報導，美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易...

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

美國總統川普投下關稅震撼彈嚴重衝擊全球股市，隨後他前往佛州悠閒打高爾夫。不過，有川普身邊幕僚透露，美股跌幅可能已經超過川...

面對川普高關稅 各國因應辦法一次看

針對美國總統川普對台灣實施32%的高關稅，賴清德總統表示，台灣不會採取關稅報復，將透過與美方協商，努力爭取改善關稅對等問...

全球恐迎「經濟核冬天」！華爾街巨鱷喊話川普收手、暫緩對等關稅90天

美國總統川普祭出對等關稅重創全球股市，對此，川普的堅定支持者、華爾街巨鱷艾克曼（Bill Ackman）6日晚間呼籲川普...

日相石破茂有意儘早訪美 直接與川普交涉關稅

日本首相石破茂今天上午在參議院預算委員會提到美國總統川普祭出的關稅時表示，「若有必要希望儘早訪美」，有意與川普舉行實體會...

川普：要不是美徵關稅 中國原會同意TikTok交易

美國總統川普今天說，要不是美國上週對中國加徵關稅，中國原本會同意出售短影音應用程式TikTok的交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。