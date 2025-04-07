快訊

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應「吃藥才會好」

私校悲歌／少子化下教師中年失業 為轉職拿臉皮換工作

麥當勞17歲少女疑遭主管性騷案 士檢認罪嫌不足偵結不起訴

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應：吃藥才會好

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日在空軍一號回應記者提問。路透
美國總統川普6日在空軍一號回應記者提問。路透

美聯社報導，美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易逆差問題，否則不會在關稅上讓步，被問及股市下跌時他回應「有時候必須吃藥解決問題」，並補充並非刻意造成拋售潮。

川普6日搭乘空軍一號時回應記者提問，將關稅比喻為「良藥」，稱不希望全球市場下跌，但對於這波拋售潮並不擔心，他說：「有時候必須吃藥，事情才會好轉。」

此外，川普透露已經和多國領導人談過，「來自歐洲、亞洲和世界各地。他們都急著想達成協議。」

但是，川普堅持「美國不會再和你們國家有貿易赤字，我們不做這種事，因為對我來說，赤字就是損失，我們要的是順差，最糟也得打平」。

路透指出，川普還說：「他們現在願意上談判桌了。他們想談，但除非他們每年付我們很多錢，否則沒得談。」

全球市場於7日重啟交易，看來將延續跌勢。與此同時，川普幕僚試圖緩解市場恐慌，表示已有超過50個國家聯繫白宮，希望展開談判以尋求降低關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅戰台股血崩 房市大地震要來了？專家：央行第八波會有驚奇

關稅戰風雨欲來 侯友宜今邀企業商討對策 企業無奈：川普一日三變

川普關稅風暴 台指期開盤跳空跌停失守2萬點

道奇隊將拜訪白宮 大谷翔平可望首見川普

相關新聞

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應：吃藥才會好

美聯社報導，美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易...

美歐60萬人 要川普「把手拿開」

華盛頓、巴黎及倫敦等美歐大城，五日同步舉行反對美國總統川普及其盟友馬斯克的示威。這波抗議名為「把手拿開」（Hands O...

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

美國總統川普投下關稅震撼彈嚴重衝擊全球股市，隨後他前往佛州悠閒打高爾夫。不過，有川普身邊幕僚透露，美股跌幅可能已經超過川...

50多國打爆白宮電話談關稅！川普官員不同調 商務部長稱4月9日起實施數周

美國總統川普對全球貿易夥伴祭出對等關稅，預計4月9日正式上路，美國財政部長貝森特6日透露目前已經有50多國接觸白宮，表達...

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

美國總統川普宣布對等關稅措施，對大陸徵收34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日晚釋出最新評論文章指，由於美國在現有基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。