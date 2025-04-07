關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應「吃藥才會好」

美聯社報導，美國總統川普祭出大規模對等關稅，造成包括美國在內多個國家陷入股災風暴，川普6日維持強硬態度表示，除非解決貿易逆差問題，否則不會在關稅上讓步，被問及股市下跌時他回應「有時候必須吃藥解決問題」，並補充並非刻意造成拋售潮。

川普6日搭乘空軍一號時回應記者提問，將關稅比喻為「良藥」，稱不希望全球市場下跌，但對於這波拋售潮並不擔心，他說：「有時候必須吃藥，事情才會好轉。」

此外，川普透露已經和多國領導人談過，「來自歐洲、亞洲和世界各地。他們都急著想達成協議。」

但是，川普堅持「美國不會再和你們國家有貿易赤字，我們不做這種事，因為對我來說，赤字就是損失，我們要的是順差，最糟也得打平」。

路透指出，川普還說：「他們現在願意上談判桌了。他們想談，但除非他們每年付我們很多錢，否則沒得談。」

全球市場於7日重啟交易，看來將延續跌勢。與此同時，川普幕僚試圖緩解市場恐慌，表示已有超過50個國家聯繫白宮，希望展開談判以尋求降低關稅。