50多國打爆白宮電話談關稅！川普官員不同調 商務部長稱4月9日起實施數周

美國總統川普對全球貿易夥伴祭出對等關稅，預計4月9日正式上路，美國財政部長貝森特6日透露目前已經有50多國接觸白宮，表達有意進行貿易談判。不過，美國商務部長盧特尼克同日受訪強調，川普不會推遲關稅政策，「絕對會持續實施數天甚至數周」。

衛報報導，貝森特接受美國國家廣播公司（NBC News）周日政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，川普已經「為自己創造了最大的談判籌碼，目前已有超過50個國家接觸白宮，討論降低非關稅貿易壁壘、降低關稅、停止操縱匯率等事宜」。

農業部長羅林斯在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）強調可能展開談判的跡象，她表示：「現在有50多國打爆白宮電話，積極聯繫我們。」

相對於貝森特和羅林斯描述美國與各國個別談判的可能性，商務部長盧特尼克則表現截然不同的態度。

盧特尼克接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目「面對全國」（Face the Nation ）展現強硬態度，他強調關稅措施將會持續實施。

當被問到是否有可能暫緩關稅，以便各國有時間與華府談判時，盧特尼克回應：「不會有任何延後，這些關稅肯定會持續好幾天甚至幾周，這點基本上是顯而易見的。」

衛報指出，川普政府不同經濟官員對關稅的言論出現矛盾。

盧特尼克補充，川普打算「重置全球貿易」並且「已經把這點說的很清楚」，盧特尼克也重申關稅將帶來美國製造業就業機會，使美國在醫藥、造船及半導體等關鍵產品的製造方面更加自給自足。

川普關稅措施的規模震撼全球，不僅美國投資人措手不及，就連多位共和黨人也大感意外，僅僅宣布兩天時間，華爾街市值就蒸發超過6兆美元。