【專家之眼】川普關稅政策的影響

川普的「對等關稅」政策確實引發了廣泛的批評，其目的是縮小美國的貿易逆差，鼓勵外企投資美國，但實際上已導致美國內部商品價格上漲，增加消費者的負擔，可稱未蒙其利先受其害，是否短空長多，有待觀察，尤其對於相關國家的影響甚鉅，值得關注。

由於重塑美國製造業的過程冗長，還要受到政策、技術和全球供應鏈動態的影響。雖然川普政府通過政策激勵吸引企業將生產基地遷回美國，其中自動化和機器人技術的應用，正在改變美國製造業的成本結構，並非不利。另一方面，美國製造業正在減少對中國的依賴，這些都需要相當的時間調整。

但問題是美國民眾能忍耐多久，目前因民生用品價格上漲而產生的反彈聲浪已局部顯現，連美國前總統歐巴馬都出來嗆聲反對川普，情勢並非樂觀。此外，全球供應鏈的動盪和國際貿易關係的緊張，也可能進一步削弱美國經濟的競爭力。

在大陸方面，還有許多國家都有對華貿易逆差，比如印度、英國與歐盟、日本等，當前若北京顯得軟弱，難免引發其他國家可能仿效美國的行為，導致更嚴重的圍困。因而，大陸迅速採取反擊措施，包括加徵對等關稅、限制稀土出口，以及將多家美企列入出口管制清單，還向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，尋求國際爭端解決機制，儼然有意帶頭形成貿易上的反美聯盟，以應對美國的壓力。中國既要對抗美國，又要防止全球秩序陷入混亂，並擴大自身在全球分工中的影響力，確實任重道遠。

在對台灣方面，出口至美國的商品可能因關稅增加而價格上漲，削弱在美國市場的競爭力，尤其是電子產品和半導體等領域。台灣企業可能需要重新調整生產布局，也可能面臨經濟結構的重新洗牌，企業需要加速升級產品附加價值，以應對高關稅環境。尤其，電子代工、傳統製造業等出口導向產業首當其衝，可能面臨利潤壓縮和市場份額下降，因而可能需要加強與其他國家的合作，尋求多元市場，減少對美國市場的依賴。

由於美中貿易戰加劇，各方都泥菩薩過江，可能使兩岸關係更加複雜。故台灣可能需要在美中之間尋求平衡，避免陷入地緣政治的漩渦，更應加強兩岸的經濟和文化交流，以便自求多福。