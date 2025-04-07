聽新聞
0:00 / 0:00

美財長：關稅政策將堅持到底 市場總是低估川普

中央社／ 紐約6日專電

美國財政部長貝森特今天就川普關稅導致上週美股連續兩日崩跌指出，這是經濟調整過程，大部分美國人不會把所有資產放在金融市場，課徵關稅將堅持到底，市場總是低估了川普。

貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，川普政府課徵關稅將堅持到底，同時降低通膨。

他說：「這是調整過程。大家看過總統雷根（Ronald Reagan）成功降低嚴重通膨，也經歷過總統卡特（Jimmy Carter）的困難時期，當時形勢動盪，但雷根堅持到底，所以川普政府也會堅持到底。」

貝森特強調，過去無法持續的經貿體系也是導致當前美國經濟充滿不確定的因素，這套多年打造的體系已長期存在。美國的貿易夥伴占美國便宜，這從各國對美巨大貿易順差與美國龐大預算赤字就可看出。

美國股市在川普宣布高關稅後嚴重失血，退休基金回報在上週大受衝擊。

貝森特指出，這是錯誤解讀，現在要退休或長期儲蓄的美國民眾不會在意市場每日波動。大部分美國人不會把所有資產放在金融市場，人們長期看待投資，一般認為股市是好的投資標的導因於長期持有，每天或每週短線操作具高風險，但長期而言股市是好選項。

他強調，市場持續低估了川普。沒人知道市場每天和每週會如何反應，川普政府放眼讓長期經濟繁榮的基本面，前（拜登，Joe Biden）政府讓美國走向財政災難。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅 晶片業：「最擔心狀況來了」終端買氣勢必受挫

川普關稅政策 晶片業價跌量縮 山雨欲來

川普對東南亞國家祭超高關稅 太陽能突圍有望迎接轉單

川普加徵10%關稅5日生效 馬斯克喊建歐美自貿區

相關新聞

美歐60萬人 要川普「把手拿開」

華盛頓、巴黎及倫敦等美歐大城，五日同步舉行反對美國總統川普及其盟友馬斯克的示威。這波抗議名為「把手拿開」（Hands O...

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

川普關稅戰！美中角力陷入報復循環 雙方啟動談判難度升高

中國大陸在美國總統川普回鍋白宮的最初幾個月，希望了解華府對陸政策卻屢屢碰壁，建立高階溝通熱線的期望也未果，在川普對中國大...

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

美國總統川普宣布對等關稅措施，對大陸徵收34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日晚釋出最新評論文章指，由於美國在現有基礎...

超高關稅上路前 美財經官員口徑一致不退讓

川普政府主要經貿官員今天在美國媒體說明新關稅政策，從商務部長、財政部長到國家經濟會議主席均口徑一致明示，對多國開徵高關稅...

星媒：為北京創造拉攏區域國家及盟友的機會 沒有美國的半全球化有影

美國川普政府關稅大棒打向全球，新加坡《聯合早報》分析，這可能為北京創造進一步拉攏區域國家及美國盟友的戰略機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。