聽新聞
0:00 / 0:00

美歐60萬人 要川普「把手拿開」

聯合報／ 記者胡玉立、編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
紐約街頭五日湧現抗議美國總統川普政策的示威群眾，手舉「把手拿開」等標語。（美聯社）
紐約街頭五日湧現抗議美國總統川普政策的示威群眾，手舉「把手拿開」等標語。（美聯社）

華盛頓、巴黎及倫敦等美歐大城，五日同步舉行反對美國總統川普及其盟友馬斯克的示威。這波抗議名為「把手拿開」（Hands Off），抨擊川普政府關稅、移民、經濟、人權及大砍聯邦雇員政策，是川普第二任任期開始後的最大規模反川普示威。

主辦單位表示，「他們拿走了我們的醫療保健、個資、工作、服務機關和所有他們拿得到的東西，認定全世界沒人敢阻止。這是場危機，現在是時候採取行動」。標語包括「反對寡頭政治」、「別碰我們的工作」、「多元公平使美國強大。別碰！」。

示威人數難以精確統計，主辦單位說逾六十萬人報名。在華府，數萬人聚集在華盛頓紀念碑周圍，高舉「企鵝反關稅」、「送馬斯克上火星」等標語；有人高喊「川普下台」、「保護美國憲法」、「別干涉公民權利」。

在華府國家廣場，聯邦政府雇員聯盟全國主席凱利向群眾說，「我們不會沉默或屈服；我們會站起來說：別碰我們的工會、別碰我們的合約、別碰我們的民主、別碰我們的自由」。

全美最大LBGTQ+權益倡議組織「人權運動」主席羅賓遜則批評川普政府「試圖禁書、削減愛滋病預防資金，把我們的醫生、教師、家庭和生命定為犯罪。這是川普的美國，我們不要」。

在紐約曼哈頓第五大道，抗議人潮綿延近廿個街區。芝加哥達利廣場及周邊街道湧入數千人；亞特蘭大警方則估計，前往州議會大廈的遊行隊伍超過二萬人。

德國柏林、葡萄牙里斯本等歐洲城市也同日示威。路透報導，在德國法蘭克福，有海外民主黨團體成員舉起「恢復民主」、「別碰個資」等標語。在巴黎共和廣場，多為美國人的約兩百人揮舞「抵抗暴君」、「救民主」等旗幟。在倫敦特拉法加廣場，群眾呼喊「放過加拿大」、「放過烏克蘭」等。

法新社報導，示威共同主題是民眾日益不滿「現代史上最明目張膽的奪權行動」，認為川普和馬斯克主導「奪權」。川普致力縮減聯邦政府、推行保守價值，並發動貿易戰，導致股市暴跌，已激怒部分美國人。最近民調顯示川普支持率跌至一月回任以來最低點。

針對抗議潮，白宮助理新聞秘書休斯頓聲明，「川普總統立場明確；他始終保護合格的社安金、醫療補助及醫療保險受益人。民主黨卻把這些福利給了非法移民，這將使這些計畫破產、壓垮老年人」。社群媒體Ｘ也出現貼文稱「民主黨巨富資助抗議，應為任何暴力和破壞行為承擔法律責任」；馬斯克回應「他們會的」。

川普 關稅

延伸閱讀

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

川普對等關稅本周將上路 蘋果iPhone利潤會萎縮多少？

川普關稅烏雲壓頂…越南上季經濟成長放緩 出口導向經濟恐面臨更多挑戰

相關新聞

美歐60萬人 要川普「把手拿開」

華盛頓、巴黎及倫敦等美歐大城，五日同步舉行反對美國總統川普及其盟友馬斯克的示威。這波抗議名為「把手拿開」（Hands O...

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

美國總統川普宣布對等關稅，釀成全球股災，但美國財長貝森特6日受訪時態度強硬，強調新關稅有其必要，並否認會導致美國衰退。

關稅戰 人民日報再發聲：天塌不下來 隨時推降準降息

美國總統川普宣布對等關稅措施，對大陸徵收34%關稅。中共中央黨報「人民日報」6日晚釋出最新評論文章指，由於美國在現有基礎...

川普新關稅引發全球市場震盪：中方迅速反制，歐亞非態度各異

美國總統川普日前宣布對數十個國家和地區實施新一輪「對等關稅」政策，其中包括對中國商品加徵34%關稅，並擴大對歐盟、日本、印度、台灣等地出口產品的關稅措施，引發全球範圍的激烈反應。

關稅戰 馬斯克似不同調

在美國川普政府擔任政府效率部負責人的特斯拉執行長馬斯克，罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。馬斯克表示，他希望美國和歐洲...

消除貿易壁壘 需要花數十年

金融時報報導，美國總統川普發動關稅戰，抹去美國過去一世紀貿易自由化歷程。專家警告，除非川普將關稅視為談判籌碼，在獲得外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。