美歐60萬人 要川普「把手拿開」

華盛頓、巴黎及倫敦等美歐大城，五日同步舉行反對美國總統川普及其盟友馬斯克的示威。這波抗議名為「把手拿開」（Hands Off），抨擊川普政府關稅、移民、經濟、人權及大砍聯邦雇員政策，是川普第二任任期開始後的最大規模反川普示威。

主辦單位表示，「他們拿走了我們的醫療保健、個資、工作、服務機關和所有他們拿得到的東西，認定全世界沒人敢阻止。這是場危機，現在是時候採取行動」。標語包括「反對寡頭政治」、「別碰我們的工作」、「多元公平使美國強大。別碰！」。

示威人數難以精確統計，主辦單位說逾六十萬人報名。在華府，數萬人聚集在華盛頓紀念碑周圍，高舉「企鵝反關稅」、「送馬斯克上火星」等標語；有人高喊「川普下台」、「保護美國憲法」、「別干涉公民權利」。

在華府國家廣場，聯邦政府雇員聯盟全國主席凱利向群眾說，「我們不會沉默或屈服；我們會站起來說：別碰我們的工會、別碰我們的合約、別碰我們的民主、別碰我們的自由」。

全美最大LBGTQ+權益倡議組織「人權運動」主席羅賓遜則批評川普政府「試圖禁書、削減愛滋病預防資金，把我們的醫生、教師、家庭和生命定為犯罪。這是川普的美國，我們不要」。

在紐約曼哈頓第五大道，抗議人潮綿延近廿個街區。芝加哥達利廣場及周邊街道湧入數千人；亞特蘭大警方則估計，前往州議會大廈的遊行隊伍超過二萬人。

德國柏林、葡萄牙里斯本等歐洲城市也同日示威。路透報導，在德國法蘭克福，有海外民主黨團體成員舉起「恢復民主」、「別碰個資」等標語。在巴黎共和廣場，多為美國人的約兩百人揮舞「抵抗暴君」、「救民主」等旗幟。在倫敦特拉法加廣場，群眾呼喊「放過加拿大」、「放過烏克蘭」等。

法新社報導，示威共同主題是民眾日益不滿「現代史上最明目張膽的奪權行動」，認為川普和馬斯克主導「奪權」。川普致力縮減聯邦政府、推行保守價值，並發動貿易戰，導致股市暴跌，已激怒部分美國人。最近民調顯示川普支持率跌至一月回任以來最低點。

針對抗議潮，白宮助理新聞秘書休斯頓聲明，「川普總統立場明確；他始終保護合格的社安金、醫療補助及醫療保險受益人。民主黨卻把這些福利給了非法移民，這將使這些計畫破產、壓垮老年人」。社群媒體Ｘ也出現貼文稱「民主黨巨富資助抗議，應為任何暴力和破壞行為承擔法律責任」；馬斯克回應「他們會的」。