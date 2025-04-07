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川習陷「壓力與面子」的僵局
華爾街日報五日報導，美國總統川普回鍋後，中國大陸試圖摸清華府對中政策卻屢屢碰壁。川普最新一輪對中高關稅，讓北京從寄望重啟對話轉為挫敗與憤怒。美中溝通機制幾近停擺，雙方恐陷入你來我往的報復循環。
報導說，北京一開始對川普第二任抱持謹慎樂觀，但在川普就職後數周屢次嘗試接觸新政府遭冷處理後，北京轉為保守觀望，一來是出於看好戲，認為關稅戰可能加劇通膨、衝擊美國市場且惹怒其盟友，讓川普不得不選擇讓步；二來大陸領導人習近平也不願顯得過度殷勤。
華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員辛格頓表示，川普與習近平正陷入一場「壓力與面子」的矛盾僵局，川普的策略是極限施壓加上無預警外交接觸，而習近平則更謹慎保守，傾向慢慢來與自律。
川普第一任期期間，大陸時任駐美大使崔天凱曾與川普女婿庫許納建立關係，然而在川普第二任期，北京尚未與新團隊建立任何類似溝通渠道。知情人士指出，現任大陸駐美大使謝鋒曾試圖與川普顧問馬斯克接觸，但未有進展。
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