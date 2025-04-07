消除貿易壁壘 需要花數十年

金融時報報導，美國總統川普發動關稅戰，抹去美國過去一世紀貿易自由化歷程。專家警告，除非川普將關稅視為談判籌碼，在獲得外交或貿易讓步後隨即撤銷，否則貿易壁壘成立便難以消除，要數十年才能回到原點，若關稅成為美國主要稅收來源，撤銷更難。

美國達特茅斯學院教授厄文說，美國在一九三○年通過「史慕特霍利關稅法案」，被視為經濟大蕭條導火線，儘管該法案在政權更替後受到檢驗，但厄文指出，「花了數十年才完全解除」。

若川普政府將關稅視為談判籌碼，尋求外國在貿易或外交議題讓步，或許仍有降溫空間。要是未能達成目的，關稅可能一留數十年。

經典的例子是美國對輕型卡車的「雞稅」（chicken tax）。一九六○年代初，為報復歐洲對美國雞肉的關稅，美國對輕型卡車課徵百分之廿五關稅，至今未撤除。這項政策重塑全球汽車業生態，導致美國車廠集中生產耗油皮卡，卻在油電車與國際成長市場上錯失先機，從某種角度看反而傷害自身產業。