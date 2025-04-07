關稅戰 馬斯克似不同調

在美國川普政府擔任政府效率部負責人的特斯拉執行長馬斯克，罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。馬斯克表示，他希望美國和歐洲最終達成零關稅協議，以建立跨大西洋自由貿易區。

法新社報導，馬斯克五日透過視訊，在義大利佛羅倫斯舉行的右翼政黨聯盟黨代表大會發表演說。義國副總理薩爾維尼在社群平台發布的演說影片，馬斯克表示，「我希望歐洲和美國能夠達成一致。在我看來，理想的情況是走向零關稅，進而有效地在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區」。

馬斯克還說，他贊成「給予人們更多自由，讓他們可以在歐洲和北美之間往返工作」。他指出，「這當然是我給川普總統的建議」。

川普對歐盟課徵百分之廿對等關稅，歐盟正在研擬反制措施，馬斯克這番話顯然和川普的政策有些差異。

關稅風波導致美股大跌，馬斯克個人損失數百億美元。白宮貿易顧問納瓦羅四日在有線電視新聞網（CNN）節目，試圖淡化關稅戰衝擊。

納瓦羅堅稱關稅最終會帶來好的結果，馬斯克則在旗下Ｘ平台公開嘲諷納瓦羅。他回覆一則提到納瓦羅擁有哈佛大學經濟博士學位的貼文說：「有哈佛經濟學博士學位是壞事，不是好事。會導致自負超過智力問題。」

川普本周稍早公布宛如「災難」的對等關稅計畫後，財政部長貝森特據傳可能打算辭職。但截至台灣時間六日，貝森特沒有回應相關傳言。

美國媒體報導，MSNBC撰稿人魯蕾四日在節目「早安！喬」上透露，貝森特已開始尋找退路。魯蕾說：「消息人士向我透露，貝森特在川普核心圈顯得格格不入，川普甚至與貝森特不親近，也不聽他的話。」