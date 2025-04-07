對等關稅 解析川普企圖

曾效力美國國會、安永等公司的美國政策分析家拉特娜（Tanvi Ratna）在福斯新聞網撰文指出，美國總統川普的對等關稅不只是保護主義措施，還是更廣泛策略的一部分，企圖心遠超過眾人想像，問題是沒有人知道是否奏效。

拉特娜說，這套高風險對等關稅，目的是累積影響力和資源以管理美國債務，重塑美國工業基礎，並重新協商美國在全球秩序中的地位。這一切都源於美國政府今年必須為到期國債再融資九點二兆美元，其中約六點五兆美元將於六月到期。

解決美債 要維持低殖利率

根據美國財政部長貝森特說法，利率每下降零點零一個百分點，政府每年就可節省約十億美元。自四月二日宣布徵收對等關稅以來，十年期美國公債殖利率已從百分之四點二降至百分之三點九，如果這一數字成立，就意味著可節省三百億美元。因此，維持低殖利率不僅是合理政策，也是財政需要。

但美國處境困難，通貨膨脹尚未完全冷卻，聯準會仍擔心降息太快，所以問題變成如果沒有聯準會幫助，如何降低殖利率？這就是對等關稅策略值得關注之處。

透過徵收全面關稅，美國政府創造經濟不確定性，促使投資人轉向長期美國國債等更安全資產。當市場受到驚嚇，資本就會撤出股票等風險資產並湧入安全資產，主要是十年期美國國債，如同過去幾天的場景，這就導致殖利率下降。

然而，這不能解決所有問題，美國赤字仍然巨大，因此有必要削減開支。川普政府希望在政府效率部支持下，每天省下四十億美元開支，如果他們的建議轉化為實際削減並獲得國會批准，到二○二五年底，赤字將減少一兆美元。

重塑工業 期中選舉見成績

除了降低借貸成本、緊縮支出兩大支柱，還有第三個可能是最重要的支柱：經濟成長。關稅成了啟動開關。透過提高進口價格，為美國生產商創造了空間，目的不是懲罰貿易夥伴，而是讓國內產業再次煥發生機。

拉特娜說，川普政府明白關稅會使美國物價上漲，政府現在正預先承受痛苦，希望在二○二六年十一月期中選舉前實現明顯的就業成長和工廠活動。

政府關稅收入預計第一年達到七千億美元，為美國政府創造更多財政空間，一面減稅一面在社會安全、醫療補助等項目增加支出。

全球秩序 美悄悄疏遠北約

地緣政治會是另一個關鍵。拉特娜認為，對等關稅與美國刻意重塑全球聯盟同時進行。美國正悄悄疏遠北約，調整與歐洲的關係，並開通與波斯灣國家和俄羅斯先前凍結的外交管道，因為冷戰後的貿易秩序不再符合美國利益，導致美國赤字、離岸外包和戰略依賴。現在，關稅成為槓桿，與美國合作的盟友將獲得救濟，其他國家則面臨更高成本。

中國大陸是核心玩家。多年來，經濟學家認為大陸操縱人民幣匯率且產能過剩，扭曲全球貿易，關稅是算帳的方式之一，且可能迫使人民幣升值。

其他國家也未能倖免。歐洲會被要求就烏克蘭問題出錢，印度可能被迫大幅削減關稅，加拿大和墨西哥面臨芬太尼和邊境執法相關要求。這些是利用貿易政策迫使各國坐上談判桌。

拉特娜指出，這整套策略就是設計來破壞的，且存在嚴重風險。一旦通膨捲土重來，或未能讓產業回流美國，負面影響可能很嚴重。無論人們是否同意，這會是美國一個世代以來最具雄心的財政和工業重建政策之一。唯一的問題是，它能奏效嗎？