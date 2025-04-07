川普加徵10%關稅5日生效 馬斯克喊建歐美自貿區
在美國總統川普對多國銷美產品加徵10%關稅5日生效後，川普的顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他希望美國和歐洲最終達成「零關稅」協議，建立跨大西洋的自由貿易區。
馬斯克5日透過視訊，在義大利右翼政黨聯盟黨（League party）於佛羅倫斯舉行的代表大會發表演說表示，「我認為的理想情況是，我希望歐洲和美國都應同意邁向零關稅情勢，實質創建歐洲和北美之間的自由貿易區」，「這是我希望發生的事」。他也說，希望歐洲和美國之間有更高的移動自由，「在我看來，如果人們想在歐洲工作或想在北美工作，他們應該被允許這麼做」，「這絕對一直都是我給（川普）總統的建議」，但未說明他的建議是關稅還是移動自由。他也不忘再度譴責他所謂的「大規模移民」行動。
對等關稅措施已拖累美股連兩天重挫逾千點，白宮貿易顧問納瓦羅則淡化股市暴跌的嚴重性，表示股市近期將反彈並繁盛。
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